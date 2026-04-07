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Il detentore del record del mondo sui 100 metri è rimasto stupito dalla velocità con cui Jannik Sinner ha chiuso il suo primo match all’Atp di Montecarlo 2026. Usain Bolt era in tribuna a gustarsi il debutto stagionale del campione azzurro sulla terra rossa contro Ugo Humbert, che però è durato appena un’ora e 4 minuti. “Ti sei divertito?” ha chiesto Sinner a Bolt nel loro incontro post-match, con il giamaicano che ha abbozzato una risposta affermativa. Dopo qualche battuta su forza e muscoli, i due campioni hanno chiacchierato per qualche secondo, prima di congedarsi con un ringraziamento di Sinner: “È stato un piacere“.

Video credit: Atp