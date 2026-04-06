A Monte Carlo entrano in scena i big: Sinner punta al sorpasso su Alcaraz, per Musetti è un momento delicato | La nuova classifica Atp

L’obiettivo è chiaro e semplice: vincere anche a Monte Carlo e sorpassare Carlos Alcaraz nel ranking Atp, a prescindere dal suo risultato. Jannik Sinner si presenta al primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione con la prima possibilità di sorpasso in questo 2026. L’italiano infatti è reduce dalla doppia vittoria tra Indian Wells e Miami e – complice anche un ultimo mese altalenante per Carlos Alcaraz – ha l’opportunità di tornare numero uno già nel torneo del Principato che Sinner ha deciso di giocare anche in doppio.

Oggi, lunedì 6 aprile, è stato infatti aggiornato il ranking Atp, che vede 7 italiani tra i primi 100 al mondo. La situazione più interessante riguarda però Sinner, come detto. Carlos Alcaraz ha eguagliato le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l’altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso. Il ritorno sulla terra battuta, dove ha vinto l’84,4% delle partite giocate nel circuito maggiore – meglio hanno fatto solo Nadal e Borg – potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a Montecarlo, dove vanta due semifinali. Sinner sta infatti spingendo più possibile in questo periodo, visto che nel 2025 – causa sospensione per il caso Clostebol – aveva raccolto zero punti in questo periodo fino agli Internazionali d’Italia. E la prematura eliminazione di Alcaraz a Miami ha permesso a Sinner di avere già la prima occasione di tornare in testa al ranking.

Ranking Atp, periodo delicato per Musetti

Settimana delicata anche per Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal Principato un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5: l’anno scorso infatti ha centrato la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid, a Roma e al Roland Garros, per cui dovrà difendere 2.250 dei suoi attuali 4.265 punti. Musetti, sempre alle spalle di Zverev e Djokovic (che però non ci sarà nel Principato), dovrà guardarsi da Alex de Minaur, numero 6 (4.095 pt), e da Felix Auger–Aliassime, numero 7 (4.000 pt), pure lui semifinalista lo scorso anno a Montecarlo.

L’unica variazione nella Top Ten di questa settimana è stato lo scambio di posizioni fra Ben Shelton (ottavo) e Taylor Fritz (nono). Nel Principato saranno di scena anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che hanno perso i punti ottenuti l’anno scorso con il titolo vinto a Bucarest e Marrakech ed escono rispettivamente dalla Top 15 (16 , -3) e dalla Top 20 (21 , -2), oltre a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (ripescato come ‘lucky loser’).

La nuova classifica Atp di lunedì 6 aprile