Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Ancora lui, ancora Tadej Pogacar. Nella domenica di Pasqua il fenomeno del ciclismo ha vinto per la terza volta in carriera, seconda consecutiva, il Giro delle Fiandre, davanti a un tenace Mathieu Van der Poel e al debuttante Remco Evenepoel. Un’edizione spettacolare della Ronde, in cui i cinque favoriti della vigilia si sono spartiti la top-5, con Wout Van Aert quarto e Mads Pedersen quinto. Ma a trionfare è stato nuovamente Pogacar, che dopo il primo successo alla Milano Sanremo lo scorso 21 marzo, si è preso anche il Fiandre e rimane in corsa per vincere tutte e cinque le classiche monumento in stagione. Domenica prossima ci sarà la Parigi Roubaix, la gara più difficile da vincere per lui vista l’assenza di dislivello e la presenza di specialisti come Van der Poel, che arriva da tre trionfi consecutivi. Se lo sloveno dovesse imporsi allora la strada sarebbe spianata per completare il pokerissimo, con Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia, mai riuscito a nessuno nello stesso anno nella storia del ciclismo.

Il capitano della UAE Emirates anche questa volta ha messo a ferro e fuoco il gruppo a oltre 100km dall’arrivo. La corsa è scoppiata ai meno105, quando la UAE ha alzato il ritmo nell’approccio al Molenberg. Muro in cui il gruppo si è spezzato sotto l’azione di Florian Vermesch (compagno di Pogacar), con cui sono rimasti tutti i favoriti e un totale di 17 corridori. Nel giro di 20km questi uomini si sono riportati sulla fuga di giornata, finché ai meno 56, nel secondo passaggio sul Vecchio Kwaremont, Pogacar ha accelerato per la prima volta portandosi dietro Van der Poel ed Evenepoel, mentre sia Van Aert sia Pedersen si sono staccati nella parte finale dello strappo. Sul successivo Paterberg è stato Evenepoel a perdere le ruote, con la coppia Pogacar-Van der Poel che ha preso il largo definitivo sul Koppenberg. A quel punto è iniziato un lungo duello tra lo sloveno e l’olandese, che si sono spartiti le ultime 11 classiche monumento. Un testa a testa durato fino ai meno 18, quando sul Vecchio Kwaremont Pogacar è riuscito a staccare Van der Poel, che inizialmente sembrava poter tornare sotto, ma poi ha dovuto cedere negli ultimi chilometri in pianura.

Per Pogacar è il terzo successo su tre corse a cui ha preso parte nel 2026. Un 100% che lo rende praticamente ingiocabile per gli avversari, costretti quasi sempre ad accontentarsi del secondo posto quando lui è al via. Se si allarga il conteggio al 2025, sono cinque i successi consecutivi con i trionfi a Mondiale ed Europeo. Al Giro delle Fiandre sale a tre vittorie e raggiunge il record condiviso da otto corridori, tra cui Van der Poel, che oggi avrebbe potuto diventare il primatista di ogni tempo. Inoltre, prima di Pogacar solo Eddy Merckx aveva vinto Sanremo e Fiandre nello stesso anno riuscendoci due volte tra 1969 e 1975. I prossimi appuntamenti dello sloveno sono la Roubaix domenica 12, dove ritroverà Van der Poel, Van Aert e Pedersen, e poi la Liegi-Bastogne-Liegi, dove ci sarà Evenepoel. L’obiettivo è chiaro: vincerle entrambe per poi presentarsi il 10 ottobre al Giro di Lombardia e completare un pokerissimo che sarebbe clamoroso e storico.