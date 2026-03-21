Pogacar, la Milano-Sanremo è finalmente tua: una corsa epica, dalla caduta alla volata contro Pidcock

Il tabù è caduto, l’ossessione soddisfatta. Nonostante la caduta, il body strappato, i lividi sul corpo. Tadej Pogacar trionfa alla Milano-Sanremo per la prima volta in carriera. Lo sloveno fa sua la Classicissima grazie a una volata incredibile e vinta sul filo dei centimetri. Secondo sotto il traguardo di via Roma il britannico Tom Pidcock, mentre sull’ultimo gradino del podio si piazza Wout Van Aert. Per Pogacar si tratta dell’undicesima Classica Monumento dopo cinque Lombardia, tre Liegi-Bastogne-Liege e due Fiandre. Roger De Vlaeminck è affiancato al secondo posto nella speciale classifica e Eddy Merckx adesso a -8. Per lui è anche la seconda vittoria nel 2026 dopo la Strade Bianche, la 106 in assoluto. Niente da fare invece per Mathieu van der Poel. L’olandese non riesce a difendere il titolo del 2025, fallendo così l’aggancio a Coppi, De Vlaeminck e Freire nell’albo d’oro della manifestazione. Amaro in bocca anche per Filippo Ganna. L’azzurro non riesce a replicare la grande prova dell’anno scorso: arrivò secondo.

Sembrava tutto compromesso dopo la caduta ai piedi della Cipressa, quando lo sloveno è finito a terra perdendo ben un minuto sul gruppo principale. E invece Pogacar è riuscito a recuperare con rabbia, risalire posizioni, attaccare sia in salita che in discesa. Sia sulla Cipressa che sul Poggio. Riuscendo anche a staccare van der Poel, come non era mai riuscito a fare nella Classicissima. Una Milano-Sanremo voluta fortemente, con testa e personalità, conquistata grazie a una volata fantastica su un monumentale Pidcock, l’unico capace di resistere allo sloveno fino alla fine. Una vittoria anche di squadra, con Isaac Del Toro e compagni fondamentali nel fare rientrare Pogacar dopo la caduta nel momento di massima difficoltà. È una vera e propria impresa che consacra ancora più il 27enne di Komenda.

Questa vittoria alla Milano-Sanremo potrebbe avere influenze pesanti sulla stagione di Pogacar. L’essere riuscito a cancellare quella che stava diventando una maledizione regala ora allo sloveno un entusiasmo nuovo. E all’orizzonte si profila anche la tentazione di fare qualcosa che finora non è mai riuscita a nessuno: vincere tutte le Classiche Monumento nello stesso anno. La programmazione dello sloveno per il 2026 d’altronde è stata incentrata soprattutto sulle corse di un giorno e la Milano-Sanremo rappresentava lo scoglio più duro da conquistare per le sue caratteristiche. Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia sono due appuntamenti dove Pogacar ha dominato senza problemi negli ultimi anni; il Giro delle Fiandre è stato già vinto due volte e quest’anno arriverà da campione in carica; alla Parigi-Roubaix infine ha esordito solo lo scorso anno, riuscendo ad arrivare comunque secondo dietro a van der Poel. E senza una banale caduta per la scarsa confidenza il pavé dell’inferno del Nord, forse, avrebbe anche potuto trionfare al primo colpo. Insomma, al netto di imprevisti e sorprese, il filotto è sì difficilissimo, ma non certo impossibile. Soprattutto dopo questo trionfo alla Milano-Sanremo, che dona a Pogacar uno dei momenti più grandi della carriera.