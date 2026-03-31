Bosnia-Italia, le ultime di formazione: Gattuso scioglie gli ultimi dubbi, Pio Esposito dalla panchina

Politano e Retegui vincono i ballottaggi con Marco Palestra e l'attaccante 20enne dell'Inter: il ct si affida agli stessi 11 che hanno sconfitto l'Irlanda del Nord

Mancano ormai pochissime ore, poi l’Italia giocherà quella che è la partita più importante degli ultimi 12 anni, senza nulla togliere alla finale dell’Europeo a Wembley del 2021. L’avversario è la Bosnia di Edin Dzeko, che negli ultimi giorni ha acceso la sfida con alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Gli azzurri scendono in campo a Zenica, alle 20:45, in uno stadio con soli 8mila e 500 spettatori, non sicuramente tra i più moderni in Europa. E infatti si gioca anche senza la Goal Line Technology.

Tanti i fattori da valutare, tante le alternative per Gattuso e diversi erano i dubbi per il commissario tecnico a pochi giorni dal match. Dubbi sciolti tra la serata di ieri e la mattinata di oggi: Gattuso riconferma dall’inizio gli 11 che hanno sconfitto l’Irlanda del Nord in semifinale. Panchina per Pio Esposito, panchina per Palestra, ma la loro freschezza può essere utile a gara in corso, in base alle varie situazioni.

Bosnia-Italia, le ultime di formazione

3-5-2 classico, senza esperimenti e senza stravolgimenti rispetto all’ultima gara e in generale rispetto agli ultimi mesi. In porta c’è Gianluigi Donnarumma, titolare inamovibile tra i pali. Nella difesa a tre conferme per Mancini sul centrodestra, Calafiori sul centrosinistra mentre in mezzo ci sarà Alessandro Bastoni. Nei cinque di centrocampo sarà ancora Manuel Locatelli a guidare il centrocampo nel ruolo di vertice basso, panchina per Cristante. Ai suoi lati – nel ruolo di mezzala – ci saranno Nicolò Barella e Sandro Tonali, decisivo contro l’Irlanda del Nord. Uno dei due ballottaggi serrati era quello per la fascia destra: Matteo Politano alla fine la spunta su Palestra, utile a gara in corso per dare gamba e freschezza sulle fasce. A sinistra invece nessun dubbio: ci sarà Federico Dimarco. In attacco conferme per Moise Kean e Mateo Retegui, che ha vinto il ballottaggio con Pio Esposito.

BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Ct. Gattuso.

Bosnia-Italia, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Bosnia e Italia, finale playoff Mondiali prevista per questa sera, martedì 31 marzo alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv, in chiaro, in esclusiva su Rai Uno, con la Rai che detiene in esclusiva i diritti per le gare della Nazionale di calcio. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming tramite il servizio RaiPlay, via desktop, laptop, smart tv, tablet e smartphone. Ilfattoquotidiano.it seguirà la partita con una diretta testuale.