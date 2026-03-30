Lutto per il Modena: è morta a 10 anni Nina Rivetti, nipote del patron Carlo e figlia del vicepresidente Silvio

Un grave lutto ha colpito il Modena, società di calcio che gioca nel campionato di Serie B. Il club gialloblù ha infatti comunicato la scomparsa della piccola Nina, di appena 10 anni, figlia del vice presidente Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti (fondatore di Stone Island). Nina è morta dopo una malattia con la quale combatteva da tempo. I funerali si terranno a Milano, dove viveva con la famiglia. “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata“, si legge in un comunicato diffuso dal club.

“In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo”, si legge ancora nella nota di cordoglio per la scomparsa della nipote del presidente Carlo Rivetti. Come evidenziato nel comunicato, durante la settimana che porterà alla trasferta di Bari nel giorno di Pasquetta, non ci sarà alcun impegno per il club modenese, che ha deciso di annullare qualsiasi iniziativa in segno di rispetto e memoria per la piccola Nina.