Il rocker su Instagram ha condiviso la sua emozione per il successo del pilota italiano nel Gp del Giappone. E confessa: "È una soddisfazione grande per tutti noi"

La passione attorno ad Andrea Kimi Antonelli cresce veloce quanto la sua Mercedes in pista. L’Italia dei motori da sempre aspettava un talento capace di arrivare ai vertici della Formula 1: la doppietta tra Cina e Giappone sembra dare forma a quei sogni. Un 19enne italiano è in testa alla classifica del Mondiale. “Chi l’avrebbe mai potuto immaginare…”, dice Vasco Rossi. “Kom-plimenti Kam-pione”, ha scritto il rocker di Zocca in una storia su Instagram dopo la vittoria a Suzuka, per poi aggiungere: “Kimi sei pazzesco“. Già, il Blasco è tra coloro che già hanno perso la testa per Antonelli: “Una parte di Paese di grandi appassionati di motori, che vedono un talento di diciannove anni di Casalecchio arrivare in cima alla Formula 1!”.

Vasco Rossi confessa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il suo “innamoramento” per il pilota italiano. Anzi, bolognese. “Viene dalla nostra zona – racconta – e quando uno dei tuoi ce la fa, è incredibile. Da tempo non provavo un orgoglio simile“. Il rocker spiega bene cosa significa per lui e per la comunità dei motori avere un proprio alfiere lì a lottare per il Mondiale: “Un effetto straordinario. È un’emozione enorme e una soddisfazione grande per tutti noi”.

La canzone da dedicare a Kimi Antonelli è già pronta: “Direi ‘Vado al Massimo’… come minimo!”. E anche il primo invito ufficiale a un concerto, visto che i due ancora non si conoscono: “Colgo l’occasione per fargli anche un invito ufficiale: Kimi, se vuoi…”. In cambio il pilota Mercedes potrebbe regalare a Vasco un giro di pista in Formula 1: “Lui è quello giusto per una cosa del genere. Può rendere più pop la formula 1… ma anche più rock!”. Rossi infatti è certo: “Kimi ha appena iniziato. È giovanissimo ed è sicuramente un fenomeno destinato a diventare un grande campione e a lasciare un’impronta indelebile nella storia della Formula 1″.

Vasco parla da grande appassionato, ma anche da competente. Nel 2000 è stato anche proprietario di una scuderia motociclistica privata collegata alla Aprilia, la Vasco Rossi Racing, che quell’anno vinse il campionato del mondo nella categoria 125 con Roberto Locatelli. In quegli anni è nata la sua grande amicizia con Valentino Rossi, un altro che parlava molto bene di Kimi Antonelli già un anno fa: “In lui mi rivedo – diceva – è sveglio, maturo, ma ha anche quella freschezza che serve per andare lontano”. In questi giorni il Dottore ha ribadito: “Ci farà divertire a lungo“. E Vasco non può che condividere: “Come sempre, Valentino ha detto una grande verità con la sua semplicità. Kimi ci darà un sacco di soddisfazioni”.