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Ultimo aggiornamento: 15:34

“Nel nostro sport si rischia tutti i giorni, altrimenti non fai lo sciatore”: Brignone torna a parlare dell’infortunio a Che tempo che fa

di Redazione Sport
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Brignone parla dell'infortunio e racconta perché ha gareggiato: "Spero che i giovani prendano spunto"
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“Nel nostro sport si rischia tutti i giorni. Ho sempre partecipato ai campionati italiani, alla fine lì ci devono essere le migliori italiane, e soprattutto l’ho fatto per i ragazzi più giovani”. Così Federica Brignone, ospite di Che tempo che fa, è tornata a parlare del suo infortunio e soprattutto della sua partecipazione ai Campionati Italiani, dove è avvenuto l’incidente.

“Quando ero una ragazzina e mi sono affacciata al mondo dei grandi e sono andata a fare delle gare con quelle che vincevano le Coppe del mondo…Io guardavo loro…E quindi ho voluto fare la stessa cosa – ha raccontato – Spero che i giovani possano prendere spunto”.

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