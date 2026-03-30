“Nel nostro sport si rischia tutti i giorni. Ho sempre partecipato ai campionati italiani, alla fine lì ci devono essere le migliori italiane, e soprattutto l’ho fatto per i ragazzi più giovani”. Così Federica Brignone, ospite di Che tempo che fa, è tornata a parlare del suo infortunio e soprattutto della sua partecipazione ai Campionati Italiani, dove è avvenuto l’incidente.

“Quando ero una ragazzina e mi sono affacciata al mondo dei grandi e sono andata a fare delle gare con quelle che vincevano le Coppe del mondo…Io guardavo loro…E quindi ho voluto fare la stessa cosa – ha raccontato – Spero che i giovani possano prendere spunto”.