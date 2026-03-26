Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo

L'attaccante ha preferito non giocare le due amichevoli con la Nazionale, ma si è rifiutato di allenarsi a Castel Volturno con il resto del gruppo. Servirà un chiarimento

Una scelta precisa, forse anche apprezzata, ma da chiarire. Romelu Lukaku ha deciso di non restare in ritiro con la Nazionale del Belgio, che lo aveva convocato per giocare le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Una decisione, appunto, da parte dell’attaccante che ha sì bisogno di minutaggio, ma ha anche bisogno di recuperare al meglio dal lunghissimo infortunio che l’ha tenuto fermo fino a gennaio. Il tutto in vista del rush finale. Quello che a Napoli, sotto sotto, si spera ancora possa essere da scudetto.

Ecco, la scelta: non giocare con il Belgio per lavorare in maniera intensiva da solo. Una decisione che la sua Nazionale ha capito, con il Napoli che lo aspettava a Castel Volturno. Ma in Campania, in questi giorni, Lukaku non tornerà. E questa cosa ha richiesto un chiarimento.

Perché la società è rimasta comunque sorpresa: avendo saputo che l’attaccante aveva rinunciato alla Nazionale, avrebbe preferito averlo a disposizione con il resto del gruppo. Lo aveva riconvocato, insomma. Ma Lukaku a Napoli non si è mai presentato.

La motivazione è stata dettata proprio dal fatto di volersi allenare in Belgio in forma individuale, prima di riprendere con il gruppo la prossima settimana. Con l’obiettivo di essere pronto e sempre disponibile per le ultime 8 partite. In attesa di un futuro che, con la conferma di Hojlund, sarà comunque da scrivere.