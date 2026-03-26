La giornata folle di Kai Rooney: il figlio di Wayne segna tre gol in due partite. Poi si fa male: stagione finita

Un cognome ingombrante, accompagnato da una prestazione che può far ben sperare per il futuro, nonostante l’infortunio che ha messo la parola fine alla sua stagione. È il senso della giornata folle vissuta da Kai Rooney, 16enne figlio del ben più famoso Wayne, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese. Aveva fornito una prestazione che aveva dell’incredibile solo lo scorso weekend. Kai milita nelle giovanili dello United e lo scorso fine settimana era sceso in campo prima con l’under 16, disputando un tempo contro il Blackburn, siglando due gol e due assist per poi entrare al 63esimo minuto nel corso della partita under 18 sempre contro il Blackburn, mettendo a referto anche qui un gol.

Kai era già sceso in campo con l’under 18 in 7 occasioni. In soli 140 minuti di gioco aveva messo a segno 2 reti. Il padre Wayne aveva raccontato che Kai “giocava come attaccante, ma si è spostato sulla destra. È mancino e gli piace entrare da destra“. Il giovane, che non sembra soffrire la pesante eredità derivante dal suo cognome, è stato però fermato proprio nel corso di questa grande annata da un grave infortunio che ha messo la parola fine alla sua stagione. A confermare il grave infortunio è stato lo stesso atleta delle giovanili del Manchester United con una storia sul proprio profilo Instagram: “Sono deluso per non poter concludere la stagione. Tornerò più forte per la prossima“.