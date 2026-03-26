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Ultimo aggiornamento: 18:12

La giornata folle di Kai Rooney: il figlio di Wayne segna tre gol in due partite. Poi si fa male: stagione finita

di Redazione Sport
Kai, a soli 16 anni, è sceso in campo sia con la sua squadra che con l'under 18. Il giovane, per il momento, non sembra soffrire la pesante eredità. Ma dovrà tornare il prossimo anno
La giornata folle di Kai Rooney: il figlio di Wayne segna tre gol in due partite. Poi si fa male: stagione finita
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Un cognome ingombrante, accompagnato da una prestazione che può far ben sperare per il futuro, nonostante l’infortunio che ha messo la parola fine alla sua stagione. È il senso della giornata folle vissuta da Kai Rooney, 16enne figlio del ben più famoso Wayne, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese. Aveva fornito una prestazione che aveva dell’incredibile solo lo scorso weekend. Kai milita nelle giovanili dello United e lo scorso fine settimana era sceso in campo prima con l’under 16, disputando un tempo contro il Blackburn, siglando due gol e due assist per poi entrare al 63esimo minuto nel corso della partita under 18 sempre contro il Blackburn, mettendo a referto anche qui un gol.

Kai era già sceso in campo con l’under 18 in 7 occasioni. In soli 140 minuti di gioco aveva messo a segno 2 reti. Il padre Wayne aveva raccontato che Kai “giocava come attaccante, ma si è spostato sulla destra. È mancino e gli piace entrare da destra“. Il giovane, che non sembra soffrire la pesante eredità derivante dal suo cognome, è stato però fermato proprio nel corso di questa grande annata da un grave infortunio che ha messo la parola fine alla sua stagione. A confermare il grave infortunio è stato lo stesso atleta delle giovanili del Manchester United con una storia sul proprio profilo Instagram: “Sono deluso per non poter concludere la stagione. Tornerò più forte per la prossima“.

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