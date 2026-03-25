“Al confine c’erano -18°. Mi chiesero il passaporto, ma non riuscivo a prenderlo, avevo le dita ghiacciate”: Gabriele Pin racconta la fuga dall’Iran

“Stavo per partire per Dubai. Avevamo un paio di giorni liberi. Eravamo appena rientrati da Teheran. Qualche giocatore era rimasto nella capitale per partire da lì”. Era il 28 febbraio e Israele e Usa avevano appena iniziato a bombardare l’Iran. A parlare è Gabriele Pin, vice allenatore italiano del Sepahan. In Iran, dove è tornato dopo 3 anni negli Emirati Arabi Uniti. “Un mio giocatore mi scrisse: ‘Mister, cosa sta succedendo? Ci hanno fatto scendere dall’aereo. La gente scappa. Ho visto cadere dei missili’. Erano quelli che avrebbero ucciso Ali Khamenei“, racconta Pin a La Gazzetta dello Sport.

“Io ero con Branko, il preparatore dei portieri. Siamo tornati di corsa in albergo, abbiamo riempito una valigia e siamo saliti su un van del club, efficientissimo, che ha organizzato la nostra fuga verso il confine turco. Ci abbiamo messo due ore a uscire dalla città: la gente aveva preso d’assalto negozi e pompe di benzina per far provviste“. racconta Pin. “I ragazzi avevano invaso le strade per festeggiare, perché era arrivata la notizia della morte di Khamenei“.

Il viaggio è presto diventato un’odissea, con file lunghissime e chilometri di coda in prossimità dei benzinai: “Più di 15 ore, tutte in fila. Gli autisti non volevano fermarsi per riposare. Siamo arrivati a Tabriz e da lì al confine, dopo 2600 km di viaggio. A ogni benzinaio, 3 km di fila”. Non solo un viaggio lungo e faticoso, ma anche complicato da un punto di vista delle temperature: “Siamo partiti con 28 gradi, siamo arrivati a -18. Non eravamo preparati a quel freddo. Le mani erano diventate viola. Mi chiesero il passaporto, ma non riuscivo a prenderlo dal giaccone, avevo le dita ghiacciate. Dovettero sfilarmelo loro”.

Pin è riuscito poi a raggiungere Istanbul e da lì Bologna, dove si trova adesso. Il peggio però è arrivato a dicembre, durante le proteste contro il regime degli iraniani in piazza: “Alle sei di sera ci chiudevamo in albergo, tiravamo giù le tapparelle. Fuori poteva succedere di tutto. Avevano spento Internet per impedire che arrivassero all’estero i filmati delle repressioni. Ogni mattina c’erano banchi vuoti nelle classi e i professori che protestavano venivano portati via. I giovani e le donne, splendide, sono stati in prima fila, fin dalla prima ora”.