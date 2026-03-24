Il Psg vuole cambiare il calendario a proprio piacimento, ma il Lens protesta: “Non ci adattiamo alle esigenze dei più potenti”

“Si darebbe dunque per scontato che il decimo budget del campionato debba adattarsi alle esigenze dei più potenti, in nome di interessi che, evidentemente, andrebbero ormai oltre il quadro nazionale“. Il Lens non ci sta. Il club francese – secondo in classifica a un punto dal Psg – ha pubblicato una nota ufficiale in cui attacca proprio il club parigino. Il motivo è legato alle ultime richieste e le ultime dichiarazioni del Paris Saint–Germain, che vorrebbe spostare lo scontro diretto dell’11 aprile proprio contro il Lens per prepararsi al meglio per i quarti di finale di Champions League contro il Liverpool.

“Il Lens ha, fin dalle prime richieste, fatto sapere al Paris Saint-Germain la propria intenzione di non cambiare questa data. Il club aveva anche scelto di astenersi da qualsiasi comunicazione pubblica su questo tema. Ma le recenti e ripetitive prese di posizione, interventi e varie proposte ci portano oggi a intervenire“, spiega il Lens in una nota ufficiale pubblicata nella serata del 24 marzo.

A preoccupare il Lens è la dinamica secondo cui ormai il campionato di Ligue 1 francese sia relegato a un ruolo secondario rispetto alle esigenze e alle priorità degli impegni europei di “alcuni”, scrive il Lens, con chiaro riferimento al Psg. “Ci sembra infatti che si stia instaurando una sensazione preoccupante: quella di un campionato francese progressivamente relegato al ruolo di variabile di aggiustamento in funzione degli impegni europei di alcuni. Una concezione singolare dell’equità sportiva, della quale è difficile trovare casi simili nelle altre grandi competizioni continentali”.

Il match si giocherà tra le due sfide europee di quarti di finale previste per il Psg, che affronterà prima l’8 aprile il Liverpool in casa, poi il 14 ad Anfield per il ritorno. “Modificare oggi la data di questa partita significherebbe, per il Lens, non giocare per 15 giorni e poi dover affrontare una serie di partite ogni tre giorni. Un ritmo che non corrisponde né a quello stabilito all’inizio del campionato, né alle possibilità del club”.

Qui la parte chiave del comunicato, con il Lens che non intende “calarsi alle esigenze dei più potenti“. Il club si trova al momento infatti a un solo punto dal Psg, anche se con una partita in meno. Lo scontro dell’11 aprile potrebbe quindi essere decisivo per la Ligue 1: “Si darebbe dunque per scontato che il decimo budget del campionato debba adattarsi alle esigenze dei più potenti, in nome di interessi che, evidentemente, andrebbero ormai oltre il quadro nazionale, già alleggerito nelle ultime stagioni (Ligue 1 a 18 squadre, abolizione della Coppa di Lega)”.

Il club giallorosso ha concluso la nota parlando di “rispetto” per il campionato francese: “Al di là di questo caso specifico, la questione fondamentale è quella del rispetto dovuto alla competizione stessa. È lecito interrogarsi quando, nel proprio territorio, il campionato sembra a volte essere messo in secondo piano rispetto ad altre ambizioni, per quanto legittime possano essere. Il Lens rimane fedele al principio di correttezza, al rispetto delle regole e di tutte le parti interessate. Principi semplici, per un calcio francese equo e rispettato”, conclude il comunicato.