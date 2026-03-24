Playoff Mondiali, scoppia il caso Tahirovic. Il ct della Bosnia accusa il tecnico gallese del Brondby: “Cose al limite dell’incredibile”

Tra Italia e Irlanda del Nord è già una battaglia di nervi anche fuori dal campo, tra dichiarazioni e provocazioni. Ma nell’altra semifinale playoff per andare ai Mondiali del 2026 tra Usa, Canada e Messico, c’è già tensione anche “in campo”. Parliamo di Galles e Bosnia, che si affronteranno il 26 marzo. Chi vince, sfida la vincitrice di Italia–Irlanda del Nord. A pochi giorni dal match tra le due nazionali, è scoppiata una polemica con protagonista il centrocampista ex Roma Benjamin Tahirovic, una delle colonne della nazionale bosniaca e dei danesi del Brondby.

Ma cosa c’entra il Brondby con il match? La squadra danese è allenata da Steve Cooper, tecnico gallese. Tahirovic infatti nelle ultime quattro partite – che sono anche quelle di avvicinamento ai playoff – ha giocato soltanto 13 minuti, scatenando la rabbia del commissario tecnico bosniaco Sergej Barbarez, che si è scagliato contro Cooper: “Tahirovic mi ha riferito cose al limite dell’incredibile – ha spiegato Barbarez in conferenza -, che probabilmente sono strettamente connesse con la nazionalità del suo allenatore di club. Anche perché Cooper gli ha augurato buona fortuna per tutto, ma non per la nazionale”. Il ct ha inoltre dichiarato che, secondo quanto raccontato dal calciatore, a Tahirovic sarebbe stato promesso un ritorno tra i titolari dopo la pausa delle nazionali. Una scelta quindi secondo il ct della Bosnia legata a fargli perdere il ritmo partita in vista della sfida playoff, con la Bosnia che appunto sfiderà il Galles.

Accuse di sabotaggio che hanno alzato numerose polemiche e hanno spinto lo stesso Brondby a smentire in maniera seccata la questione attraverso le parole del responsabile della comunicazione del club, Soren Hanghoj, che ha definito le accuse “una grande speculazione”. Hanghoj ha spiegato che le motivazioni della scelta sono state già chiarite pubblicamente e “sono di natura disciplinare e non hanno alcun collegamento con le nazionali”. Secondo fonti bosniache, nelle ore successive, lo stesso Tahirovic dal ritiro della sua nazionale avrebbe contattato telefonicamente Steve Cooper per scusarsi, parlando di “false accuse” e spiegando di essere stato mal interpretato dal ct Barbarez.