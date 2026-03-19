“Dovremmo vergognarci, ci siamo sempre vantati di non avere fascisti nel nostro stadio”. Il gruppo ultras più numeroso dell’Olympique Marsiglia ha pubblicato un comunicato in cui ha invitato i tifosi a organizzarsi e mobilitarsi per votare contro l’estrema destra al secondo turno delle elezioni municipali, in programma in questo fine settimana. A Marsiglia, infatti, si è svolto il primo turno delle elezioni municipali, dove l’unione delle sinistre (tranne LFI) ha spinto in testa l’uscente Benoit Payant (36,7%), ma con il candidato del Rassemblement National Frank Alloisio che lo tallona al 35%.

Al 12 si classifica la destra di Martine Vassal e al 10 il candidato degli Insoumis Sebastien Delogu. Anche qui, poche o nulle le speranze di trovare un’intesa tra le sinistre e il partito di Jean–Luc Mélenchon e il rischio di consegnare la città alla destra è molto più che concreto. “L’estrema destra è alle porte del potere nella nostra città. Non possiamo permettere che il partito della divisione, del razzismo e della xenofobia trionfi e vinca nella seconda città di Francia“, si legge in un comunicato dei “Vincitori del Sud” di Marsiglia. “Noi che ci vantavamo di non avere fascisti nel nostro stadio, a differenza di Lione, Lille o Parigi – dove il Rassemblement National ha ottenuto solo risultati marginali – dovremmo vergognarci“.

La nota dei tifosi poi continua: “Domenica 22 marzo 2026, la tolleranza e la visione della convivenza devono prevalere sull’odio e sulla segregazione (…) I nostri anziani hanno sempre difeso ciò che è giusto; dobbiamo continuare. È nostro dovere bloccare questo partito politico, che non rappresenta altro che odio per gli altri”, aggiungono. Le elezioni si terranno lo stesso giorno in cui l’OM ospiterà il LOSC Lille allo Stade Vélodrome nel campionato di Ligue 1. La partita è stata spostata alle 17:15 a causa di potenziali problemi di sicurezza in seguito a quella che si preannuncia come una notte elettorale decisiva. “Marsiglia, svegliati”, insistono.