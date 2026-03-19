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Ultimo aggiornamento: 12:50

Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’Uefa

di Redazione Sport
E' stata scongiurata da un'operazione. Immediate le foto pubblicate dal calciatore sui propri profili social per rassicurare i propri tifosi
Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’Uefa
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Un infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il calciatore belga ha impattato contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo, procurandosi un ampio taglio al pollice per cui ha rischiato inizialmente anche l’amputazione.

Al 75° minuto Lang, 26enne ex Napoli, stava contendendo il pallone al centrocampista del Liverpool Curtis Jones quando è inciampato all’indietro e ha impattato contro un cartellone pubblicitario a bordo campo. Proprio nell’impatto, una parte tagliente della struttura del cartellone, gli ha procurato un taglio molto profondo al pollice della mano. Il Galatasaray, secondo quanto scrivono i giornali turchi, presenterà denuncia sull’accaduto e anche l’Uefa intende aprire una indagine per verificare se i cartelloni pubblicitari fossero posizionati a norma.

Il giocatore si è subito stretto dal dolore il dito, che aveva già iniziato a sanguinare copiosamente. Inizialmente, data la gravità dell’infortunio, si era ipotizzata anche la possibilità di amputare il dito del calciatore belga. L’amputazione è stata poi scongiurata dall’urgente operazione chirurgica a cui Lang è stato sottoposto a Liverpool da parte di medici del club di appartenenza. Immediate le foto pubblicate dal calciatore sui propri profili social per rassicurare i propri tifosi: una buona notizia dopo la sconfitta finale contro il Liverpool, con un punteggio di 4-0.

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