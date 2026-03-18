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Il rientro dall’infortunio, lo scudetto da conquistare con l’Inter e poi il Mondiale con l’Argentina. Sono questi i tre obiettivi di Lautaro Martinez per il finale di stagione. Guardando a un futuro più lontano, però, l’attaccante di Bahia Blanca confessa di avere un altro sogno: “Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche come sto fisicamente. Ma il mio sogno è quello di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando”, ha spiegato in un’intervista a Racing Radio.

Con la maglia biancoceleste del club di Avellaneda, Lautaro ha visto sbocciare la sua carriera, sotto l’ala di un mentore come Diego Milito, che è stato poi uno degli artefici del suo trasferimento all’Inter, come in un’ideale passaggio di testimone. “Milito? Ci parlo tutte le settimane, è stato sempre presente e vicino a me anche all’inizio della mia carriera. Mi ha scritto dopo che mi sono fatto male e abbiamo parlato del Racing che non sta andando bene, ma gli ho mandato un messaggio di sostegno al club”, ha raccontato Lautaro.

Il capitano dell’Inter, 28 anni, non è certo arrivato alla parte finale della sua carriera. Oggi è un pilastro dei nerazzurri, è al terzo posto nella classifica marcatori all-time ed è destinato già a diventare una leggenda del club. Prima o poi però tutte le storie finiscono. E per Lautaro l’epilogo ideale sarebbe il ritorno lì dove tutto è iniziato: “Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, mi piacerebbe stare a lungo nel calcio di alto livello, mi sento bene e sono ancora giovane ma in futuro mi piacerebbe far capire ai miei figli l’amore che la gente del Racing ha per me”.

Un amore che Lautaro ha provato più volte quando è tornato a casa. Come quando di recente al centro di allenamento del Racing ha incontrato l’allenatore Costas: “Mi ha detto: ‘Resta qui, ti aspettiamo, vieni, torna l’anno prossimo, gioca il Mondiale e vieni’. Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me per i momenti vissuti, perché mi hanno permesso di fare quello che sto facendo oggi. Oltre ai sacrifici che ho fatto, loro mi hanno aiutato moltissimo“. Anche a Milano però, sponda nerazzurra, tutti i tifosi sono pronti a riavvolgere con il loro calore Lautaro Martinez. In sua assenza, d’altronde, l’Inter è uscita dalla Champions e sta faticando anche in campionato.