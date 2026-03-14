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Ultimo aggiornamento: 16:04

“Orgoglio nostro”: la curva dell’Inter omaggia Bastoni e poi gli dedica un coro

di Redazione Sport
A distanza di un mese il difensore è ancora bersaglio di tutte le tifoserie di Serie A, che non gli risparmiano fischi per il caso Kalulu
“Orgoglio nostro”: la curva dell’Inter omaggia Bastoni e poi gli dedica un coro
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“Bastoni orgoglio nostro”. Con questo striscione la curva dell’Inter ha voluto omaggiare Alessandro Bastoni nel match contro l’Atalanta di sabato alle 15, giocato a San Siro. Match in cui Bastoni è rimasto in panchina perché non al meglio: al suo posto in campo Carlos Augusto. Dopo il tanto discusso episodio di InterJuventus, Alessandro Bastoni è diventato il bersaglio di tutte le tifoserie di Serie A (e anche in Champions League), con tantissimi fischi. Motivo per cui i tifosi nerazzurri hanno voluto mostrare il loro sostegno al giocatore.

A distanza di un mese esatto, infatti, dell’episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu – espulso dopo una simulazione del difensore interista – si continua a parlare sia sui social che in varie trasmissioni. L’ultima news che riguarda Bastoni è la decisione di inserirlo tra i premiati con la “Rosa Camuna, la più alta onorificenza conferita dalla Regione Lombardia. La candidatura è stata presentata dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani (Fratelli d’Italia) e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), in un raro momento di sintonia bipartisan che però ha finito per scatenare una polemica tutta interna alla destra e a FdI.

Bastoni viene indicato dai promotori come “uno dei volti più rappresentativi del calcio lombardo, italiano ed europeo”. Nella motivazione si sottolineano “il valore sportivo dimostrato nel corso della carriera e il ruolo simbolico che ricopre nel calcio regionale”. A rafforzare le tesi della candidatura c’è – secondo Romani e Bussolati – il fatto che “ha saputo distinguersi anche per la maturità dimostrata nel riconoscere pubblicamente un proprio errore, assumendosi la responsabilità di un gesto avvenuto in campo. Un atteggiamento non scontato e non comune e che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”.

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