“Raid razzisti organizzati dagli ultras”: 4 arresti a Roseto. Smantellata cellula di estrema destra

Sei aggressioni nell'ultimo anno: il gruppo e legato a un movimento neo-fascista, denominato "Duce", organizzava spedizioni contro il Centro di accoglienza e cittadini bengalesi

Dalla curva del palasport, dove seguivano la squadra di basket nel campionato di Serie A2, alle spedizioni punitive a sfondo razziale nelle strade. È la parabola di alcuni ultras del Roseto Sharks che ha portato a 8 misure cautelari, tra la cittadina abruzzese del Teramano e Pesaro. Una persona è finita in carcere, tre ai domiciliari e altre quattro hanno l’obbligo di firma e dimora. Erano – secondo i carabinieri – una cellula di estrema destra, la “Gioventù fascista rosetana”.

Diciassette, in totale, le perquisizioni a carico di altrettanti indagati. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e lesioni, fino alla resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e violazione di Daspo.

L’inchiesta, coordinata dalla pm di Teramo, Enrica Medori, ha preso le mosse dai violenti disordini dell’8 ottobre 2025 al termine del match di basket Roseto-Pesaro. In quell’occasione, ultras travisati assaltarono le gazzelle dell’Arma, distruggendo a colpi di mazza il lunotto di una pattuglia, mentre i militari erano all’interno. Identificando i lanciatori di sassi, gli investigatori hanno scoperchiato un livello eversivo superiore.

Il gruppo, unito nella chat “Roseto Youth” e legato a un movimento neo-fascista, denominato “Duce”, pianificava vere e proprie azioni squadriste. Tra queste, nell’ultimo anno, almeno cinque raid contro il Centro di accoglienza stranieri ‘Felicioni’, sempre a Roseto, e aggressioni mirate, come il pestaggio di alcuni cittadini bengalesi avvenuto per le vie cittadine lo scorso 24 gennaio. Durante l’operazione sono stati sequestrati device e materiale propagandistico fascista.