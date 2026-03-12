Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 14:14

“Non smetteva di infastidire Sinner quando c’era silenzio, lo provocava ad ogni errore”: il racconto di Nick Novak

di Redazione Sport
L'atleta ceco, in gara nello snowboard alle ultime Olimpiadi di Milano Cortina, era nel pubblico durante il match degli ottavi di Indian Wells e ha confermato il grave disturbo subito dal numero 2 al mondo
“Non smetteva di infastidire Sinner quando c’era silenzio, lo provocava ad ogni errore”: il racconto di Nick Novak
Icona dei commenti Commenti

Durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, vinti poi con un doppio 7-6 contro il 19enne Joao Fonseca, accanto al molestatore che aveva provocato Jannik Sinner tanto da costringerlo a chiedere l’intervento del giudice di sedia, non c’era uno spettatore qualsiasi: poco distante dal disturbatore, infatti, c’era Nick Novak, atleta ceco in gara nello snowboard alle ultime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’atleta ha di fatto confermato le gravi provocazioni rivolte dallo spettatore incivile all’attuale numero due del tennis.

Sinner, solitamente non incline a lasciarsi influenzare dal pubblico, durante il 12esimo game del primo set, si era diretto verso la prima fila di spettatori alle sue spalle e aveva iniziato a denunciare le provocazioni, indicando il gruppetto colpevole. Nel gruppetto era presente anche Novak, che ha sottolineato la sua innocenza in una storia sul suo profilo Instagram: “Annuncio pubblico, NON stavo importunando Sinner, era il ragazzo accanto a me. Lo giuro! Sono un tifoso di Sinner!”

L’atleta ceco ha poi confermato la terribile condotta del suo vicino di sedia: “Era solo quel tizio all’estrema destra. Non smetteva di infastidire Sinner ogni volta che c’era silenzio. Lo ha fatto anche un paio di volte dopo essere stato affrontato” e ha aggiunto che “il tizio vestito di nero con i capelli lunghi continuava a molestare Sinner ogni volta che si trovava proprio vicino a lui. Lo provocava ogni volta che si faceva silenzio. Gli urlava e gli chiedeva perché avesse perso il doppio il giorno prima, poi lo provocava ogni volta che commetteva un errore“.

Il tennista italiano non si è comunque fatto influenzare e ha concluso il match con una vittoria netta al tie-break, che vale all’atleta altoatesino i quarti di finale contro Learner Tien.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione