Christian Vieri è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico e ha deciso di raccontarlo direttamente ai suoi follower su Instagram. L’ex attaccante della Nazionale, che si avvicina ai 53 anni, ha pubblicato una foto scattata dal letto di ospedale: indossa il camice, al polso ha il braccialetto sanitario e sulla mano è visibile l’ago-cannula.

È stato lo stesso Vieri a spiegare cosa è successo, rassicurando subito i fan sulle sue condizioni. “E anche questa è andata!”, ha scritto nella storia pubblicata sui social. Nello scatto l’ex calciatore tiene un braccio sollevato e con la mano fa il segno della vittoria, un gesto che lascia intendere come l’operazione si sia conclusa senza problemi. Subito dopo ha chiarito anche il motivo dell’intervento: “Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!”. Nella foto condivisa sui social, Vieri ha mostrato anche il contenitore nel quale è stato conservato il piccolo osso rimosso durante l’operazione.

Negli ultimi anni l’ex centravanti di Inter, Juventus e Milan si è appassionato al padel, sport diventato molto popolare anche tra gli ex calciatori. Proprio pensando al ritorno in campo, Vieri ha voluto lanciare un messaggio rassicurante agli amici e agli appassionati. Sempre attraverso Instagram ha scritto: “Pronto tra un mese per il nuovo torneo di padel!!!”, lasciando intendere che il recupero dovrebbe essere rapido.