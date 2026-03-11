“Ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise sui carburanti, noi abbiamo allineato le accise perché avevamo un impegno che il precedente governo, i precedenti governi, avevano tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. È la versione fornita oggi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula del Senato durante la replica al dibattito seguito alle sue comunicazioni nel Medio Oriente e sul prossimo Consiglio Europeo. Il tema era stato sollevato da Matteo Renzi che a sua volta ha replicato. “L’allineamento è quando abbassi il costo della benzina e aumenti il gasolio, o viceversa. C’è un particolare. Io ho letto la Legge di Bilancio – afferma il leader di Italia Viva – che dice che ci sono più di 500 milioni di maggiori entrate e da qui al 2032 ci sono 2 miliardi e 400 milioni di maggiori entrate. Voi non avete allineato le accise, voi avete aumentato le accise e oggi venite a dire a noi che il problema è dobbiamo lavorare insieme per evitare l’aumento dei costi. Le avreste allineate se non ci fosse stato l’articolo 30 della Legge di Bilancio”