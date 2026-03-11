Infantino oltre ogni limite: “Grazie al presidente Trump, dimostra che il calcio unisce il mondo”

“Io e Trump abbiamo parlato dell’Iran e lui mi ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al Mondiale. Ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo”. Ancora una volta dal suo universo parallelo, Gianni Infantino ha pubblicato un post su Instagram dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente americano che – mentre continua a bombardare l’Iran – ha rassicurato Infantino sul fatto che la selezione iraniana sia benvenuta ai Mondiali che inizieranno a giugno proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Intanto il Medio Oriente è in fiamme dal 28 febbraio, ogni giorno si contano morti e feriti nella guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran, con conseguente reazione di Teheran che ha risposto coinvolgendo gli altri Paesi del Golfo.

Già ieri Infantino nel corso di un’intervista ad As aveva dichiarato che “sarà una festa fantastica“, ignorando tutto ciò che sta accadendo. Nel frattempo l’Iraq ha chiesto il rinvio per questioni logistiche dello spareggio intercontinentale che lo vedrà contro la vincitrice di Bolivia–Suriname, diversi paesi presenti al torneo sono coinvolti nel conflitto (Iran, Qatar, Giordania, Arabia Saudita, senza dimenticare gli Stati Uniti nel ruolo di aggressori) e l’Iran ha chiesto al Cio di escludere Stati Uniti e Israele dalle competizioni. Una provocazione più che altro, visto che la richiesta non avrà un seguito. Il doppiopesismo delle istituzioni sportive non fa più notizia. Come tanti altri organismi internazionali solo apparentemente super partes, anche il Cio – come la Fifa – ha spesso adottato standard differenti a seconda dei soggetti in causa. Anche perché i più grandi eventi sportivi al mondo si svolgeranno entrambi negli Usa: i Mondiali del 2026 (con Messico e Canada appunto) e le Olimpiadi estive di Los Angeles nel 2030.

“Questa sera ho incontrato il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dello stato di avanzamento dei preparativi per l’imminente Coppa del Mondo Fifa e della crescente eccitazione in vista del calcio d’inizio, previsto tra soli 93 giorni“, ha esordito Infantino nel post dopo l’incontro di ieri sera negli Stati Uniti. “Abbiamo parlato anche della situazione attuale in Iran e del fatto che la nazionale iraniana si è qualificata per partecipare alla Coppa del Mondo Fifa 2026. Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti”, ha spiegato il presidente del massimo organismo calcistico a livello internazionale. Poi la conclusione del post social: “Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo Fifa per unire le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo“.