L’Atalanta ci credeva, voleva quantomeno tenere tutto aperto dopo la partita in casa. Ma lo strapotere del Bayern non ha consentito alla Dea di giocarsela: 1-6 il finale di un match che nel post ha scatenato anche qualche polemica e acceso qualche discussione. Come quella negli studi di Sky Sport tra Fabio Capello e Raffaele Palladino. L’ex allenatore della Roma ha chiesto: “Palladino, prima della partita hai detto di aver visto 12 partite del Bayern per prepararla: cosa ha cambiato il Bayern per sorprendervi? Oppure li avete studiati male?”, ha domandato con tono provocatorio l’ex tecnico, ora opinionista a Sky. “No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità. Ma al di là del fatto che l’abbiamo studiata bene o male, come dice lei…”.

Fabio Capello però l’ha subito interrotto: “L’hai detto tu, eh, che l’avete studiata attentamente, non lo dico io”. L’allenatore della Dea gli ha replicato con calma: “Mister ci sono dei valori in campo…“. Capello a quel punto ha detto “Ecco, appunto”, puntando il dito contro l’atteggiamento – a suo parere – troppo spregiudicato dell’Atalanta contro il Bayern: “Ah, allora questo è importante, accettare i valori!”. Palladino però ha ribadito che non avrebbe mai pensato di cambiare atteggiamento: “Mister, non cambieremo, non difenderemo a zona. Piuttosto accettiamo il risultato. Stasera abbiamo imparato tanto”. Terminata l’intervista e il battibecco in studio, Capello ha continuato a parlare dell’argomento in studio, non risparmiando critiche a Palladino: “Se tu giochi uomo contro uomo e il tuo avversario è superiore tecnicamente e ti supera costantemente, allora crei dei problemi a tutta la squadra. Questa è stata la difficoltà che ha trovato l’Atalanta”.