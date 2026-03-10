“Cosa non mi piace del mio lavoro? Le conferenze stampa”: la sincerità di Sinner

Una battuta, ma non troppo. Jannik Sinner ha fatto ridere l’intera sala stampa dopo la vittoria contro Denis Shapovalov al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino ha infatti risposto con estrema sincerità alla domanda di un giornalista che gli chiedeva cosa non ama del suo lavoro, considerando la passione per stare sempre in giro, viaggiare da una parte all’altra del mondo.

E Sinner – con un sorriso – ha risposto: “Le conferenze stampa. Devo rispondere sempre alle stesse domande. Non è che non mi piaccia, ma fa parte del lavoro e basta“, ha dichiarato l’altoatesino, scatenando le risate dei giornalisti presenti proprio in conferenza. Sinner ha però poi sottolineato: “Mi ritengo fortunato. Il mio lavoro mi permette di viaggiare, di andare da una parte all’altra del mondo., di vivere esperienze magnifiche. Anche se ripetendo ogni anno gli stessi tornei, sai già quali posti ti piacciono di più e quali meno“.

L’altoatesino ha poi argomentato tutto: “Ma insomma penso che abbiamo una vita molto bella, anche molto sicura in un certo senso, perché abbiamo intorno persone fantastiche – continua Sinner – Sono in una posizione molto fortunata, posso viaggiare con tante persone. Qui per esempio ho un paio di amici e mi aiutano tantissimo. Quindi non c’è davvero qualcosa che non mi piaccia”. Il campione azzurro, che nella notte tra martedì e mercoledì sfiderà Joao Fonseca agli ottavi di finale di Indian Wells, ha poi concluso: “Penso sia più tutto quello che c’è intorno, fare questo tipo di incontri coi media. Non sono il tipo di persona cui piace e che ha bisogno di mostrarsi. A me piace giocare a tennis e passare tempo con le persone che amo e condividere bei momenti con loro. Ecco, questo sono io”.