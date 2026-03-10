A Indian Wells sono rimasti i due numeri uno azzurri: Jasmine Paolini e Jannik Sinner. Sono gli unici italiani superstiti agli ottavi del Masters 1000 sul cemento californiano. La 30enne numero 7 al mondo, dopo aver superato sempre in tre set Potapova e Tomljanovic, ora si ritrova contro un’altra australiana: Talia Gibson, sorpresa di questo torneo, arrivata agli ottavi partendo dalle qualificazioni. Per Sinner invece gli ottavi offrono già una sfida intrigante, quella contro il 19enne brasiliano Joao Fonseca, grande promessa del tennis mondiale. Il talentino di Rio, oggi numero 35 al mondo, ha già battuto due teste di serie: Karen Kachanov e Tommy Paul. “Jannik e Carlos Alcaraz sono… lassù. Li studio quasi ogni giorno. Potrei dire ormai che li conosco bene. Ma è una battuta. Giocare finalmente con Sinner è un’occasione. Scenderò in campo per capire, e anche vincere, se possibile”, ha dichiarato Fonseca prima del match. Per molti, il brasiliano è il candidato per inserirsi nel duopolio Sincaraz. Se sarà così, fra quanto tempo? Il match di questa notte darà una prima risposta.

Indian Wells, il programma di oggi 10 marzo | Orari italiani

Stadium 1

19:00 – Singolare femminile, ottavi

Aryna Sabalenka (1) vs Naomi Osaka (16)

Non prima delle 21:00 – Singolare maschile, ottavi

Frances Tiafoe (21) vs Alexander Zverev (4)

A seguire – Singolare maschile, ottavi

Learner Tien (25) vs Alejandro Davidovich Fokina (18)

Non prima delle 02:00 (notte) – Singolare maschile, ottavi

Joao Fonseca vs Jannik Sinner (2)

Non prima delle 04:00 (notte) – Singolare femminile, ottavi

Alexandra Eala (31) vs Linda Noskova (14)

Stadium 2

19:00 – Singolare maschile, ottavi

Arthur Fils (30) vs Felix Auger-Aliassime (9)

Non prima delle 21:00 – Singolare femminile, ottavi

Talia Gibson (Q) vs Jasmine Paolini (7)

Non prima delle 02:00 (notte) – Singolare femminile, ottavi

Victoria Mboko (10) vs Amanda Anisimova (6)

Quando gioca Paolini contro Gibson

Jasmine Paolini è la prima azzurra a scendere in campo, quando in Italia saranno circa le ore 21. La numero 7 al mondo sfida Talia Gibson al termine del match tra Arthur Fils e Felix Auger-Aliassime.

Quando gioca Sinner contro Fonseca

Jannik Sinner invece scenderà in campo quando in Italia sarà già passata la mezzanotte, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo. Il suo match è il terzo sul centrale, dopo gli altri due ottavi maschili.

Dove vedere Indian Wells in tv e streaming

Il match di Sinner contro Fonseca, come tutte le altre partite del torneo maschile di Indian Wells 2026, è visibile in tv solamente per gli abbonati a Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now. La sfida tra Paolini e Gibson, invece, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD, oltre a Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming è visibile su SuperTenniX, Sky Go e Now.