“Ho dovuto rinunciare per un problema ‘elettrico’”: Marelli spiega l’assenza a Dazn durante il derby

Prima in Genoa–Roma, poi nel derby tra Milan e Inter. In tanti hanno notato l’assenza di Luca Marelli a Dazn nel corso degli ultimi due match della domenica di Serie A. L’ex arbitro – oggi ormai noto opinionista di episodi in materia arbitrale – non era presente per motivi personali, che poi lo stesso ha chiarito sui social. “Cari amici vicini e lontani, sto bene. Ho dovuto, purtroppo, rinunciare a Genoa-Roma e Milan-Inter per un problema “elettrico” che necessitava di un veloce check up. Sono a casa, tranquillizzato da esami che hanno dato esito negativo, ci “sentiamo” come sempre nel prossimo weekend. Un abbraccio a tutti, ho sentito nitidamente il vostro affetto. Buona notte”, ha scritto Marelli su Facebook.

In passato Luca Marelli aveva raccontato di un infarto che lo aveva colpito nel 2015. “Non attendete di rinunciare al tabacco solo dopo essere stati costretti. Per me è stato così: ho dovuto smettere dopo essermi trovato in fin di vita nel mio ufficio, quasi stroncato da un infarto concausato proprio dall’uso smodato di sigarette. Fumare non regala un tono di maturità. Fumare regala problemi. E non ha alcuna utilità”, aveva scritto in un blog del 2019 Luca Marelli.