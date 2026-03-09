“Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti. Mi fa piacere che sia cambiato qualcosa”: la teoria di Costacurta sul mani di Ricci

“Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti. Mi fa piacere però il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa“. Questa è la teoria di Alessandro Costacurta sull’episodio più contestato di Milan–Inter, il derby vinto 1 a 0 dai rossoneri. Il riferimento è ovviamente al tocco di braccio di Samuele Ricci in area di rigore, con i nerazzurri che hanno protestato chiedendo un penalty. L’arbitro Doveri in campo non ha visto nulla, ma non è stato richiamato dal Var (Abisso e Di Bello). Sull’episodio i cosiddetti moviolisti si sono divisi: per alcuni, come Graziano Cesari, era rigore netto. Per altri invece il movimento di Ricci era congruo.

Costacurta ne ha parlato nello studio del Club di Sky Sport, lasciando un po’ spiazzati il padrone di casa Fabio Caressa e gli altri ospiti. “Questo tipo di rigore, che secondo me non è mai rigore, tranne fino a due settimane fa, perché fino a due settimane fa questo era penalty. Mi piace che da adesso in poi non venga più considerato tale”, ha detto l’ex calciatore del Milan e della Nazionale. Caressa allora ha sottolineato che se c’è stato un cambio di regolamento a campionato in corso, quanto meno avrebbe dovuto essere comunicato. Di fronte a questa riflessione, però Costacurta si è infastidito.

“Perché magari non ci piace il fatto che si stia facendo giocare di più come non si faceva prima?”, ha detto ancora l’ex difensore, complicando il suo ragionamento. Non trovando appoggio negli altri presenti in studio, si è innervosito: “Ma come? Fino a due settimane fa abbiamo rotto i co***oni perché ogni volta davano dei rigori del cavolo…“. Poi Costacurta ha provato a chiudere il discorso: “Probabilmente loro hanno visto e hanno valutato. Probabilmente non era un rigore netto, non l’ha mica parato. C’è qualcuno che ha detto che secondo loro non era rigore, quindi non era rigore. Allora mi chiedo: perché ci stiamo perdendo così tanto tempo?”.