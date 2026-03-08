Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:27

Guerra in Iran, Trump: “Meloni cerca sempre di aiutare”. Il Pd: “Il governo smentisca”

di Redazione Politica
La frase del presidente degli Usa al Corriere sul tentativo di aiuto è un caso: "Affermazione grave e inquietante, quel conflitto è illegale", dicono i dem
Guerra in Iran, Trump: “Meloni cerca sempre di aiutare”. Il Pd: “Il governo smentisca”
Icona dei commenti Commenti

Una frase, secca: “Cerca sempre di aiutare”. Il soggetto? Giorgia Meloni. E chi l’ha pronunciata? Donald Trump in una breve intervista al Corriere della Sera. Ma è stata sufficiente per innescare la reazione delle opposizioni. Perché arriva in un contesto in cui il presidente degli Stati Uniti, esprimendo apprezzamento per la premier, ha lodato la disponibilità dell’Italia a contribuire alla gestione della crisi in Medio Oriente scatenata dalla guerra in Iran voluta dagli Usa e da Israele.

“Amo l’Italia, penso che Giorgia sia una grande leader”, ha detto Trump. Interpellato sul possibile ruolo italiano nel conflitto e sulla decisione di inviare assetti navali per la difesa di Cipro, il presidente ha aggiunto: “Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”.

Questa la frase di fronte alla quale il Pd ha subito chiesto un chiarimento: “Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un’affermazione grave e inquietante – ha detto il responsabile Esteri della segreteria dem, Peppe Provenzano – L’Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per ‘cercare di aiutare'”. Quindi la richiesta esplicita all’esecutivo: “Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione