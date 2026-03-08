Guerra in Iran, Trump: “Meloni cerca sempre di aiutare”. Il Pd: “Il governo smentisca”

La frase del presidente degli Usa al Corriere sul tentativo di aiuto è un caso: "Affermazione grave e inquietante, quel conflitto è illegale", dicono i dem

Una frase, secca: “Cerca sempre di aiutare”. Il soggetto? Giorgia Meloni. E chi l’ha pronunciata? Donald Trump in una breve intervista al Corriere della Sera. Ma è stata sufficiente per innescare la reazione delle opposizioni. Perché arriva in un contesto in cui il presidente degli Stati Uniti, esprimendo apprezzamento per la premier, ha lodato la disponibilità dell’Italia a contribuire alla gestione della crisi in Medio Oriente scatenata dalla guerra in Iran voluta dagli Usa e da Israele.

“Amo l’Italia, penso che Giorgia sia una grande leader”, ha detto Trump. Interpellato sul possibile ruolo italiano nel conflitto e sulla decisione di inviare assetti navali per la difesa di Cipro, il presidente ha aggiunto: “Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”.

Questa la frase di fronte alla quale il Pd ha subito chiesto un chiarimento: “Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un’affermazione grave e inquietante – ha detto il responsabile Esteri della segreteria dem, Peppe Provenzano – L’Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per ‘cercare di aiutare'”. Quindi la richiesta esplicita all’esecutivo: “Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità”.