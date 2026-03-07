Il tennis su erba arriva in Italia: Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028

Jannik Sinner che esulta a Milano dopo aver vinto un torneo su erba. No, nel futuro prossimo potrebbe non essere solo una scena frutto dell’immaginazione degli appassionati di tennis. Dal 2028 infatti il tennis internazionale sbarcherà in Italia anche su erba, a Milano. A riportarlo è il Corriere della Sera. La FITP avrebbe infatti acquistato la licenza dell’ATP 250 di Bruxelles, torneo che nel calendario si gioca solitamente a fine ottobre su cemento indoor. La cifra offerta da Angelo Binaghi, Presidente federale, sarebbe stata di ben 24 milioni di dollari, più un altro 10% terminato nelle tasche dell’ATP.

Sarà il primo torneo di sempre su erba in Italia, nel circuito maggiore maschile, nella storia del tennis. Essendo un torneo ATP 250, per le prime edizioni potrebbe essere inserito nel calendario o nella settimana successiva il Roland Garros – dove sono calendarizzati solitamente i due tornei di Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch -, o in quella che precede Wimbledon (che attualmente vede in programma i tornei di Maiorca e Eastbourne). Il luogo designato sarebbe Milano, città in cui la FITP avrebbe anche intenzione di aprire nel prossimo periodo un centro federale.

Ci sono già stati incontri e colloqui tra la Federazione e l’amministrazione comunale di Milano, che in passato aveva già ospitato un evento del circuito maggiore maschile. Dal 1978 al 1997 e successivamente dal 2001 al 2005, Milano era stata la casa di un torneo prima giocato sul sintetico e poi sul cemento.

L’obiettivo di Binaghi, secondo il Corriere della Sera, sarebbe poi quello di far salire di categoria il nuovo torneo nel corso degli anni da ATP 250 ad ATP 500. Con il 1000 di Roma sempre più fiore all’occhiello del tennis italiano, le ATP Finals che rimarranno in Italia fino al 2030 e le finali di Coppa Davis fino al 2027, l’Italia è sempre più centrale nel panorama internazionale tennistico, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti da Sinner ma non solo.

Negli ultimi anni c’è infatti stato un vero e proprio boom del tennis. In Italia si registrano infatti 16,9 milioni di appassionati, 1,25 milioni di tesserati FITP ed entrate annue stimate per 1,2 miliardi di euro, in un settore che offre lavoro a circa 57mila persone.