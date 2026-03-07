La Mercedes fa paura a Melbourne: pole per Russell, 2° Antonelli. I dubbi di Hamilton: “Spero sia solo potenza”

“Spero che tale differenza sia solo pura potenza”. Con qualche perplessità, così Lewis Hamilton ha parlato dopo le qualifiche della mattinata di sabato 7 marzo che ha visto dominare le due Mercedes. La prima pole della stagione è di George Russell, che ha chiuso con un super 1:18.518, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, che ha chiuso a quasi 3 decimi. Poi il vuoto: Isack Hadjar – terzo su RedBull – è a quasi 8 decimi dalla pole position.

Un’enormità se consideriamo che è la prima gara della stagione e che i nuovi sviluppi rendono tutto più incerto che mai. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, settima quella di Lewis Hamilton, ma dal terzo posto in poi c’è grandissimo equilibrio. Tra Hamilton e Hadjar ci sono infatti meno di due decimi. Un dominio quello Mercedes che ha impressionato tutti. Chiunque si aspettava una Mercedes veloce, ma non così da subito.

Il gap è pesantissimo e se dovesse confermarsi in gara e nei prossimi appuntamenti, il torneo potrebbe già indirizzarsi. Al centro della polemica c’è il rapporto di compressione del motore V6 tedesco, discusso nei mesi precedenti. Hamilton ha chiamato in causa la Federazione: “Spero non sia questo il motivo di tale differenza, spero sia solo pura potenza”, ha dichiarato il ferrarista. Aggiungendo: “Se invece il motivo è questo, sarò deluso che la Fia abbia permesso che fosse così. E spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa”.

In breve, il motivo della discussione sul motore Mercedes riguarda il rapporto di compressione, un valore fondamentale del motore a combustione interna. Il regolamento tecnico 2026 impone un limite massimo di 16:0 per ogni cilindro della Power Unit. Ma la Mercedes ha sfruttato la “zona grigia” della norma riguardo la modalità di misurazione di tale valore. Prima delle recenti modifiche, la procedura di verifica veniva eseguita, come da regolamento, a temperatura ambiente, a freddo.

La Fia – nonostante la Mercedes ritenga di aver sempre agito secondo regolamento – ha deciso di intervenire ufficialmente e ha modificato il regolamento. Fino al 31 maggio 2026, verrà misurata quando il motore è a temperatura ambiente. Dall’1 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 invece verrà misurato sia a temperatura ambiente sia a 130 °C. Per Hamilton però, la data dell’1 giugno è troppo lontana: “Voglio dire, la stagione non è finita, ma sette gare, qualche mese, significano perdere un sacco di punti con un secondo di svantaggio in qualifica”.

La griglia di partenza

Prima fila

1. George Russell (Mercedes) – 1:18.518

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.293

Seconda fila

3. Isack Hadjar (Red Bull) +0.785

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.809

Terza fila

5. Oscar Piastri (McLaren) +0.862

6. Lando Norris (McLaren) +0.957

Quarta fila

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.960

8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1.476

Quinta fila

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls ) +2.729

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

Sesta fila

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Oliver Bearman (Haas)

Settima fila

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

Ottava fila

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

Nona fila

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

Decima fila

19. Valtteri Bottas (Audi)

20. Max Verstappen (Red Bull)

Undicesima fila

21. Carlos Sainz (Williams)

22. Lance Stroll (Aston Martin).