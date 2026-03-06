L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la Francia

Il ritratto del giovane ciclista che ha giù vinto tra i professionisti ed è considerato il prossimo campione del ciclismo mondiale

Diciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite. E alla Strade Bianche di sabato 7 marzo, Paul Seixas potrebbe trovarsi davanti al primo vero esame della sua carriera: correre e, magari, impensierire Tadej Pogacar. Il nome di Seixas circola da tempo tra addetti ai lavori e appassionati. Non è una meteora spuntata dal nulla in questo inizio di stagione. Già nel 2025 aveva fatto capire di avere qualcosa di diverso dagli altri: la vittoria al Tour de l’Avenir, il Tour de France degli Under 23, e piazzamenti di grande spessore nelle sue prime corse tra i professionisti. Ma soprattutto un podio agli Europei élite dello scorso ottobre, terzo dietro proprio a Pogacar ed Evenepoel. Non male per un ragazzo di nemmeno vent’anni.

Il 2026 è iniziato con lo stesso tono, se non con qualcosa in più. Alla Volta Algarve, Seixas si è subito messo in luce, sfidando corridori di primo piano per la classifica generale. Il primo successo da professionista è arrivato su una salita dura e simbolica, l’Alto de Fóia. Un dettaglio che non è passato inosservato: lo stesso luogo in cui nel 2019 un ventenne Tadej Pogacar conquistò la sua prima vittoria tra i grandi. Un coincidenza che aumenta il fascino del confronto.

Ma il segnale più forte è arrivato pochi giorni fa. Alla Faun-Ardèche, Seixas ha firmato un numero che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha attaccato sul Col de Saint Romain de Lerps, una salita di 6,9 chilometri con pendenza media del 7,2%, staccando uno dopo l’altro corridori del calibro di Jorgenson, Lenny Martinez e Christen. Poi è andato via da solo, pedalando per 41,7 chilometri fino al traguardo di Guilherand–Granges. Quando ci è arrivato, quasi due minuti prima degli inseguitori, la corsa era già storia. Ma i numeri hanno reso quella vittoria ancora più impressionante. Seixas ha scalato il Col de Saint Romain de Lerps in 16 minuti e 28 secondi. Proprio lo stesso tempo impiegato cinque mesi prima da Pogacar durante la gara europea su quelle stesse strade.

Non solo: rispetto alla sua stessa scalata di ottobre, Seixas ha migliorato il proprio tempo personale di 35 secondi. Un salto enorme su meno di sette chilometri. Sono dettagli che spiegano perché in Francia si parli già di lui come del possibile erede dei grandi sogni mai completamente realizzati da corridori come Romain Bardet o Thibaut Pinot. Secondo molti osservatori, Seixas possiede un ventaglio di qualità ancora più ampio: scalatore puro, ma anche corridore esplosivo, con una base importante nel ciclocross che lo rende particolarmente a suo agio sui terreni ardui.

La sua preparazione invernale racconta molto della determinazione con cui ha affrontato questa stagione. Due mesi di ritiro quasi solitario in Sierra Nevada, lontano da famiglia e affetti, dedicati a testare il proprio corpo sulle salite e sulla capacità di recupero giorno dopo giorno. Un lavoro pensato per costruire qualcosa di grande, forse già in vista del suo primo Grande Giro. “Quando riesci a stare dietro a Pogacar e Evenepoel anche solo una volta, ti dà molta fiducia”, ha raccontato a Wielerflits. “So che ho ancora un divario da colmare, ma sento di star migliorando. Non mi pongo limiti”.

Da ora, alla Strade Bianche, quel divario potrebbe diventare improvvisamente più sottile. Pogacar arriva alla prima gara della stagione, ed è sempre lui il punto di riferimento assoluto del ciclismo mondiale. Basta ricordare che lo scorso anno, proprio sulle strade senesi, sprigionò oltre 800 watt nel momento decisivo per staccare Pidcock. Seixas, naturalmente, non è ancora a quel livello. Ma guardando la startlist della corsa, c’è chi immagina che il giovane francese possa essere tra gli ultimi a cedere quando lo sloveno accenderà la gara. Se accadrà davvero, forse assisteremo al primo capitolo di una rivalità destinata a durare. E magari, tra le colline di Siena, nascerà ufficialmente una nuova stella del ciclismo mondiale.