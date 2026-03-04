“Mi hanno mandato una foto di una pistola e i nomi dei miei genitori”: le minacce choc degli scommettitori a Lucrezia Stefanini

Ancora minacce dagli scommettitori. Ancora nel tennis. Ma questa volta si è andati oltre. A denunciare tutto è stata Lucrezia Stefanini, tennista italiana di 27 anni numero 138 del ranking Wta. Solitamente gli scommettitori invadono i profili social con account falsi e decidono di scrivere ai tennisti o in direct o tra i commenti. A Stefanini hanno scritto su Whatsapp, minacciando di morte lei e la sua famiglia attraverso l’utilizzo di dati personali reali: “Ho ricevuto minacce di morte se non avessi perso la partita. Hanno nominati i miei genitori e il posto dove sono nata. Mi hanno inviato la foto di una pistola. Ho denunciato tutto alla Wta che mi ha messo a disposizione più la sicurezza nei miei confronti. Ed è stata molto attenta“.

Minacce choc per la tennista azzurra, che ha denunciato tutto con un video su Instagram, parlando di quanto accaduto prima del match del primo turno di qualificazione, perso contro l’andorrana Jimenez Kasintseva: “Nonostante ciò ho lottato fino all’ultimo per vincere la partita perché non posso permettere a queste persone di intimidirmi e condizionare. Questo lavoro è un divertimento e una passione, non posso pensare che questo sport sia diventato così. Non ho dato peso a questi messaggi però ho denunciato e continuerò a farlo se continuerete a mandarmeli”.

Sul tema è intervenuto anche Stefano Binaghi, presidente della Fitp: “Le minacce subite da Lucrezia Stefanini sono un fatto gravissimo e intollerabile. L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a un’atleta rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport. Chi pensa di poter condizionare una partita attraverso la paura, o di colpire una giocatrice per interessi legati alle scommesse, deve sapere che si muove su un terreno criminale. Si tratta di comportamenti che meritano un’immediata risposta giudiziaria“. Così in una nota il presidente della Fitp. “La Federazione è al fianco di Lucrezia senza esitazioni. Chiediamo l’identificazione e la punizione dei responsabili e pretendiamo che il sistema internazionale rafforzi in modo drastico i meccanismi di tutela degli atleti. Lo sport non si tocca. E chi lo minaccia deve pagarne le conseguenze”, ha aggiunto il numero uno del tennis italiano.