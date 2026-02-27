Il mondo FQ

“Promossa come calciatrice?”: Dorothea Wierer pubblica il video dei suoi palleggi con Alessandro Del Piero

di Redazione Sport
La medaglia d'argento di Milano-Cortina si cimenta nel calcio insieme alla leggenda juventina
“Promossa come calciatrice?”. La campionessa di biathlon Dorothea Wierer, fresca medaglia d’argento nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina (e che si è appena ritirata dalle competizioni, come annunciato e promesso), ha pubblicato un video in cui palleggia con Alessandro Del Piero.

I due, da quanto si apprende, hanno partecipato a un’iniziativa di una nota marca di abbigliamento sportivo.

