Palladino mostra l’asciugamano con il sangue di Krstovic: “Fategli un applauso, guardate qua” | Video

di Redazione Sport
L'allenatore dell'Atalanta al termine dell'impresa con il Borussia Dortmund in Champions ha voluto elogiare in spogliatoio il gesto compiuto dall'attaccante montenegrino
La fronte di Nikola Krstovic, insanguinata e scavata dai tacchetti di Bensebaini, è diventata il simbolo dell’impresa dell’Atalanta, che è riuscita a rimontare un passivo di due gol battendo il Borussia Dortmund per 4 a 1 e conquistando così la qualificazione agli ottavi di Champions. Un video pubblicato proprio dagli account ufficiali del club bergamasco svela come anche il tecnico Raffaele Palladino abbia elogiato l’abnegazione dell’attaccante montenegrino, mostrando a tutta la squadra nello spogliatoio l’asciugamano insanguinato con cui si è asciugato Krstovic dopo la botta.

“Voglio fare un grande applauso, fatelo voi, a un giocatore che, guardate qua, si è buttato sull’ultima palla e ha preso calcio di rigore”, ha detto Palladino, mentre la squadra lo ascoltava chiusa in un semicerchio. Poi è partita la festa e l’asciugamano insanguinato è finito anche nella foto di spogliatoio. Krstovic è stato decisivo nell’ultimo minuto di recupero, quando si è avventato su un pallone in area anticipando di testa Bensebaini, che lo ha colpito con lo scarpino. Calcio di rigore assegnato tramite Var, con espulsione per il difensore del Borussia: dagli 11 metri Lazar Samardzic ha realizzato il gol che ha completato la storica rimonta.

Krstovic dunque si è sacrificato per il bene comune, rimediando qualche bella ferita sulla fronte, come testimoniano le foto apparse sulle storie di Instagram. “Il mio eroe”, si legge in una di queste postata dal compagno di squadra Charles De Katelaere. Stesso omaggio anche da parte di Samardzic. “Guerriero” ha invece scritto il capitano Marten de Roon.

