Andrea Vetrugno scomparso da San Pancrazio Salentino: non si hanno notizie da 8 giorni

Il 26enne della provincia di Brindisi indossava una felpa con cappuccio e pantalone nero quando è stato visto l'ultima volta il 15 febbraio. Ricerche attivate

L’ultima volta è stato visto il 15 febbraio, indossava una felpa con cappuccio e un pantalone nero. Da quel momento, non si hanno più notizie di Andrea Vetrugno, 26 anni, residente a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. I familiari del ragazzo hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri.

Del caso è stata informata anche la prefettura che ha attivato la procedura per le ricerche di persone scomparse. Il sindaco del piccolo centro tra le province di Brindisi e Lecce, Edmondo Moscatelli, attraverso un messaggio sui social ha rivolto un appello: “Chiunque lo avvisti o abbia informazioni può contattare il Numero unico delle emergenze 112. Anche in questi casi – sottolinea il primo cittadino – la comunità è importante”.

Le forze dell’ordine hanno acquisito una prima serie di elementi per ricostruire le sue abitudini, luoghi che frequenta, anche per cercare di comprendere se possa trattarsi di un allontanamento volontario, che resta una delle ipotesi su cui si sta concentrando l’attività investigativa.