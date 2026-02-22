“È una vergogna, questo non è calcio. Poi facciamo la figura dei cogli*ni”: la furia di Manna dopo Atalanta-Napoli

“Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c’è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c’è stato nessun controllo del VAR”. Altra giornata di campionato, stesse polemiche arbitrali. Dopo il caso Bastoni–Kalulu, questa volta è il turno del Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna che ai microfoni di Dazn ha mostrato grande nervosismo per il gol annullato a Gutierrez – esterno del Napoli – a inizio secondo tempo per fallo di Hojlund su Hien. Una rete che avrebbe portato i partenopei sullo 0-2, nel match poi invece perso 2-1.

“Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? È inspiegabile”, ha proseguito il direttore sportivo del Napoli a proposito del gol annullato. Il dirigente del Napoli ha poi allargato il discorso ad altri presunti errori arbitrali: “A Torino c’era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi ma questo è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto. Questo non è calcio. È vergognoso“, ha dichiarato Manna ai microfoni alzando poi notevolmente il tono delle sue parole.

Al Napoli è stato poi tolto un rigore, ancora per un contatto tra Hien e Hojlund. In diretta l’arbitro aveva fischiato il tiro dagli undici metri, ma dopo una revisione al Var ha deciso di annullarlo, in quanto è Hojlund a cercare il contatto. “Perché lo richiamano solo al rigore Chiffi? Il fischio di Chiffi ok, ma perché il VAR non lo chiama? Non c’è niente. Han dato buona una situazione che non esiste. Si butta lui giù. Noi andiamo avanti, poi magari perdiamo uguale ma è incredibile. Si arriva a fare una partita così e viene annullato un gol assurdo. Siamo stanchi. Se il contatto non c’è, non c’è. Poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace“.