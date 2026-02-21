Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con tante finali da seguire e tante gare da possibile podio per gli azzurri. La giornata però si apre con una brutta notizia: l’azzurro Federico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a lago di Tesero. Il fondista valdostano di Nus, 35 anni, ha dovuto dare forfait a quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima gara Olimpica (nonché l’esordio a cinque cerchi nella 50km): per l’Italia restano Simone Daprà ed Elia Barp.

Torna il biathlon, con la mass start donne: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, alla sua ultima gara della carriera, sperano. Nello ski cross uomini c’è Simone Deromedis, uno dei più forti interpreti della disciplina, in cui si compete 4 contro 4. Non è impossibile vederlo sul podio. E l’Italia, maschile o femminile non cambia, non è mai salita sul podio Olimpico nella disciplina. E poi Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, due dei migliori pattinatori al mondo nella parta in linea su pista lunga. Giovannini è campione del mondo in carica (ha vinto questo formato di gara ai Campionati del mondo di Hamar 2025), mentre Lollobrigida nella stessa gara è arrivata terza nella rassegna iridata norvegese.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi sabato 21 febbraio | Il programma completo

Bob – Bob a quattro uomini, manche 1: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea, settimi

In corso Sci di fondo – Mass start 50km tecnica classica uomini: Elia Barp, Simone Daprà

In corso Bob – Bob a quattro uomini, manche 2: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea

Sci acrobatico -Ski cross uomini, ottavi di finale: Deromedis, Tomasoni, Zuech qualificati. Zorzi eliminato

Sci acrobatico – Ski cross uomini, quarti di finale: Deromedis,Tomasoni qualificati. Zuech eliminato

Sci acrobatico – Ski cross uomini, semifinali: Deromedis, Tomasoni qualificati

Sci acrobatico – Ski cross uomini, finali: Simone Deromedis oro, Federico Tomasoni argento

Sci alpinismo – Staffetta mista, finale: Michele Boscacci, Alba De Silvestro quinti

ore 14:15 Biathlon – Mass start 12,5km donne: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 15:00 Pattinaggio di velocità – Mass start uomini, semifinali: Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello

ore 15:50 Pattinaggio di velocità – Mass start donne, semifinali: Francesca Lollobrigida

ore 16:40 Pattinaggio di velocità – Mass start uomini, finale: ev. Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello

ore 17:15 Pattinaggio di velocità – Mass start donne, finale: ev. Francesca Lollobrigida

ore 19:00 Bob – Bob a due donne, manche 3: Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti

ore 21:05 Bob – Bob a due donne, manche 4: ev. Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.