Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 17:03

Giovannini conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità: è la 30esima medaglia azzurra. Rammarico per l’oro all’Olanda

di Redazione Sport
Jorrit Bergsma a 40 anni è oro: è la sua quinta medaglia olimpica. Argento al danese Thorup.
Giovannini conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità: è la 30esima medaglia azzurra. Rammarico per l’oro all’Olanda
Icona dei commenti Commenti

Nel penultimo giorno di gare arriva la trentesima medaglia per l’Italia: arriva dalla mass start maschile nel pattinaggio di velocità e a vincerla è Andrea Giovannini, 32enne al suo secondo podio olimpico. Il primo è infatti arrivato nell’inseguimento a squadre, ancora a Milano-Cortina 2026. È la quinta medaglia totale nel pattinaggio di velocità. Jorrit Bergsma a 40 anni è oro: è la sua quinta medaglia olimpica. Argento al danese Thorup.

Rammarico per il primo posto dell’Olanda, per due motivi: in primis perché – come dimostra il gesto di Giovannini a fine gara – se dopo il suo primo tentativo di fuga, qualcuno lo avesse seguito, probabilmente si sarebbe impedita la fuga di Bergsma. E poi perché con questo primo posto, l’Olanda si avvicina all’Italia nel medagliere: adesso sono nove gli ori dei Paesi Bassi contro i dieci azzurri. Ci si gioca il podio.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione