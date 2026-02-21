Jorrit Bergsma a 40 anni è oro: è la sua quinta medaglia olimpica. Argento al danese Thorup.

Nel penultimo giorno di gare arriva la trentesima medaglia per l’Italia: arriva dalla mass start maschile nel pattinaggio di velocità e a vincerla è Andrea Giovannini, 32enne al suo secondo podio olimpico. Il primo è infatti arrivato nell’inseguimento a squadre, ancora a Milano-Cortina 2026. È la quinta medaglia totale nel pattinaggio di velocità. Jorrit Bergsma a 40 anni è oro: è la sua quinta medaglia olimpica. Argento al danese Thorup.

Rammarico per il primo posto dell’Olanda, per due motivi: in primis perché – come dimostra il gesto di Giovannini a fine gara – se dopo il suo primo tentativo di fuga, qualcuno lo avesse seguito, probabilmente si sarebbe impedita la fuga di Bergsma. E poi perché con questo primo posto, l’Olanda si avvicina all’Italia nel medagliere: adesso sono nove gli ori dei Paesi Bassi contro i dieci azzurri. Ci si gioca il podio.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO