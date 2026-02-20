Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:12

Perde il controllo, cade violentemente e batte collo e testa: terribile incidente per Finley Melville Ives

di Redazione Sport
L'atleta aveva sbagliato un passaggio nella prima run e si era fermato a 16.25, rimanendo così fuori dalla zona qualificazione e giocandosi il tutto per tutto nella seconda run
Terribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell’halfpipe maschile a Livigno. Il campione neozelandese Finley Melville Ives, tra i favoriti per una medaglia, è caduto in maniera violenta sulla neve, perdendo il controllo della sua evoluzione e battendo collo e testa in modo scomposto.

Campione del mondo in carica della specialità, Finley Melville Ives è rimasto fermo a terra per alcuni secondi ed è stato in seguito soccorso dal personale sanitario presente a bordo pista. Il campione 19enne è stato in seguito portato via dalla struttura in toboga. Come riferisce l’Adnkronos da fonti della nazionale neozelandese, l’atleta è al momento cosciente e in condizioni stabili. Purtroppo non si tratta del primo incidente tra snowboard e freestyle in questa edizione dei Giochi, tra cui quelli della cinese Liu Jiayu nell’halfpipe di snowboard e del finlandese Elias Lajunen nel Big Air di freestyle.

Finley Melville Ives aveva sbagliato un passaggio nella prima run e si era fermato a 16.25 (punteggio basso, soprattutto rispetto ai suoi standard), rimanendo così fuori dalla zona qualificazione e giocandosi il tutto per tutto nella seconda run, poi purtroppo terminata nel peggiore modo possibile. Era lui il favorito numero uno: adesso diventerà una lotta tra lo statunitense tra Nick Goepper, Alex Ferreira, Hunter Hess e Birk Irving, con le possibili sorprese canadesi Brendan Mackay e Andrew Longino.

