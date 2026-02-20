Show ad Anterselva: gli ultimi tre della mass start improvvisano una volata finale per il pubblico – Video

Fabien Claude e Campbell Wright hanno infatti aspettato Nicola Romanin per divertire gli spettatori presenti, che hanno apprezzato accogliendoli con un applauso

Una volata finale per evitare l’ultimo posto. È successo alle Olimpiadi di Milano–Cortina, durante la mass start uomini in cui lo sfortunato Tommaso Giacomel si è ritirato per un problema al fianco quando era primo a metà gara. A offrire spettacolo al pubblico però sono stati gli ultimi tre: Fabien Claude e Campbell Wright hanno infatti aspettato Nicola Romanin per divertire il pubblico. In che modo? Improvvisando una volata. I tre si sono fermati, partendo da un immaginario blocco di partenza e si sono lanciati in una volata a tre sul rettilineo finale per evitare l’ultima posizione, tra l’entusiasmo degli spettatori presenti.

Il “primo” in questa volata è stato il francese Fabien Claude in 45:13.7, poi proprio Nicola Romanin in 45:14.0 e ultimo lo statunitense Campbell Wright con lo stesso tempo dell’italiano. Ma al di là delle posizioni – che in questo caso contano nulla – è stato curioso e divertente lo spirito puramente olimpico degli ultimi tre arrivati. L’oro è stato vinto dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal, con zero errori al poligono, davanti al connazionale Sturla Holm Laegreid, alla quinta medaglia olimpica. Terzo il francese Quentin Fillon Maillet, che ha superato il tedesco Philipp Horn nelle battute finali. Poco prima del traguardo, Dale si è inchinato verso il pubblico.

Un’ovazione ha invece accolto l’arrivo al traguardo dell’altoatesino Lukas Hofer, 36 anni, che probabilmente saluta il biathlon olimpico davanti al pubblico di Anterselva. Hofer, complici gli 8 errori al poligono, ha chiuso 25esimo ma con la soddisfazione di essere diventato il biatleta con più partecipazioni olimpiche, 28.