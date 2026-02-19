Aveva utilizzato l’intera discesa del bob di Israele per denunciare le posizioni sulla guerra tenute da Adam Edelman, atleta israeliano. Con puntualità e rigore, aveva ricordato che il 34enne nato a Boston si definisce un “sionista fino al midollo“ e poi ha citato uno a uno i suoi commenti sui social a sostegno del genocidio a Gaza. Adesso il telecronista Stefan Renna è stato accusato dai dirigenti olimpici israeliani.

Gli stessi hanno infatti presentato ufficialmente un reclamo a RTS (Radio Télévision Suisse) – dove lavora Renna – e hanno chiesto un’indagine per stabilire se il telecronista debba continuare a lavorare ai Giochi invernali dopo aver criticato l’atleta israeliano di bob. Il commentatore ha accusato Adam Edelman di sostenere il “genocidio a Gaza” e ha fatto riferimento alle dichiarazioni pubbliche di Edelman sui social media. L’emittente RTS ha rimosso la registrazione della gara a due dal suo sito web, ma ha difeso il suo dipendente. RTS è la filiale francofona della Radiotelevisione svizzera. Ora il Times of Israel ha riferito che il Comitato Olimpico Israeliano (OCI) ha inviato una lettera di reclamo formale chiedendo le scuse dell’emittente svizzera.

“Le dichiarazioni fatte durante la trasmissione erano unilaterali, politiche e provocatorie, e non erano adatte a una piattaforma olimpica“, ha scritto il direttore dell’OCI, Gili Lustig, nella lettera all’emittente, secondo quanto riportato dal quotidiano. L’OCI ha dichiarato di aspettarsi “la pubblicazione di scuse chiare e pubbliche da parte della RTS” e “un’immediata revisione del continuo coinvolgimento del commentatore nelle trasmissioni relative alle Olimpiadi, inclusa la possibilità di sospenderlo dalla copertura olimpica”.

Edelman e il compagno di squadra Menachem Chen si sono classificati 26esimi nella gara a due, conclusasi martedì con un podio tutto tedesco. Lunedì, il commentatore della RTS aveva impiegato tutto il tempo della discesa per parlare di tanti post social dell’atleta israeliano, citandone diverse. Il più emblematico è quello in cui Adam Edelman definisce l’intervento militare israeliano “la guerra moralmente più giusta della storia”. Mentre la discesa proseguiva, il telecronista svizzero ha ricordato anche cosa prevedono le regole del Cio su Milano-Cortina 2026 per quanto riguarda Russia e Bielorussia: “Gli atleti che sostengono attivamente la guerra non potranno competere”. Lo stesso criterio però, ha sottolineato Renna, non viene applicato per gli altri atleti, come Edelman.

Negli scorsi mesi, i canali social di Edelman e del team hanno raccontato con toni epici la qualificazione, enfatizzando anche che molti bobbisti hanno partecipato attivamente all’offensiva su Gaza. Uno di questi è appunto Ward Fawarsy, che viene apertamente sostenuto dallo stesso Edelman: “Uno dei più cazzuti che stanno prestando servizio in prima linea in questo momento è Ward Fawarsy. Mandategli un messaggio di sostegno!”. Edelman, insieme all’israeliano dello skeleton Jared Firestone, aveva anche preso in giro la scritta “Free Palestine” trovata su un muro a Lillehammer, in Norvegia, dove i due hanno partecipato alla coppa del mondo.

Tutti eventi sottolineati da Stefan Renna nel corso della sua telecronaca. Tra gli altri, anche uno in cui giustificava l’uccisione di giornalisti e medici a Gaza, sostenendo che “Gaza è l’unico posto sulla Terra dove puoi nascondere ostaggi e ‘identificarti come giornalista’ o sparare razzi da un ospedale e ‘identificarti come un dottore’”. Ma il bobbista ha anche minacciato Greta Thunberg e la Global Sumud Flotilla: “Non vogliamo che sia assassinata. Vogliamo che vada a Gaza a incontrare i suoi amiconi di Hamas. Stesso risultato finale, metodi diversi”. In conclusione il telecronista svizzero aveva sottolineato la diversità di trattamento tra israeliani e gli atleti di altre nazioni, a cui non sono concesse le stesse libertà, come nel caso dell’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, skeletonista, a cui il Comitato olimpico internazionale ha vietato di indossare un casco con i volti degli atleti morti nella guerra.