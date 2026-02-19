“Il prezzo del caffè qui è ok, sulle iguane non so dove vogliamo andare a parare”: la giornalista si collega ubriaca in diretta

Sguardo smarrito, parole confuse e incomprensibili, frasi quasi prive di senso. Quello che doveva essere un semplice collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso mediatico internazionale e senza dubbio in uno dei video memorabili che le Olimpiadi di Milano-Cortina ci lascerà. Protagonista, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason, volto di Channel 9 e inviata del programma Today. Durante il collegamento dedicato agli eventi sportivi della giornata, Mason è apparsa con voce impastata e lo sguardo poco lucido per poi dire cose del tutto fuori contesto, come il prezzo del caffè. “Il prezzo del caffè qui va benissimo, è quello americano che dovremmo imparare a sopportare. Sulle iguane, invece, non so dove vogliamo andare a parare”, ha detto con sguardo confuso e senza che nessuno le avesse chiesto qualcosa a riguardo.

Il video ha fatto rapidamente il giro sui social, dividendo gli utenti tra chi ha difeso la giornalista e chi invece ha parlato di un comportamento poco professionale. Il giorno successivo Mason è tornata in onda e – al termine del servizio – ha chiesto scusa pubblicamente. Ha ammesso di aver “sottovalutato la situazione” e di aver bevuto prima della diretta, spiegando che il freddo e il non aver cenato hanno amplificato gli effetti dell’alcol: “Voglio assumermi la piena responsabilità, non è lo standard che mi impongo”, ha dichiarato, mortificata. Per difenderla è intervenuto anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha invitato a ridimensionare il caso: “Sono dalla parte di Danika. È in Italia, sarà stanca, il fuso orario pesa. Non c’è nulla da vedere qui”.