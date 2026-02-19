“Non sono qui per criticare la sua prova, ma per parlare della mia”: la risposta di Alba De Silvestro a una domanda sul marito Michele Boscacci

“Non sono qua per criticare la sua prova, ma per parlare della mia”. Così una risentita Alba De Silvestro a Rai 2 sulla prova del marito Michele Boscacci. La scialpinista ha superato le batterie della sprint nello sci alpino – sport che fa debutto alle Olimpiadi quest’anno – e adesso si prepara per la semifinale, dove si è qualificata anche l’altra italiana, Giulia Murada. Nel corso dell’intervista a Rai 2 però l’atleta si è risentita quando le è stato chiesto della prova del marito Michele Boscacci, eliminato nella sprint uomini.

“Penso di aver recuperato sulla seconda parte, ho sbagliato il cambio in cima. Ora bisogna migliorare per le semifinali. Manche di Michele? Sì, ma si sapeva che il suo obiettivo principale fosse la staffetta mista. Sabato gareggeremo insieme? Sì, ci proveremo, ma intanto pensiamo alla gara di oggi“, ha concluso Alba De Silvestro risentita dalla domanda sul marito su Rai 2. E proprio Michele Boscacci è intervenuto a RaiSport per parlare della sua eliminazione: “È una gara nervosa avevo una batteria difficile con gente che possono vincere la gara. Ho dato tutto me stesso e nonostante il risultato sono contento di aver corso e aver preso parte al debutto olimpico di questa disciplina con il tifo del pubblico”.

Poi la conferma delle parole della moglie Alba De Silvestro: “Sabato la gara a coppie è quella che più mi si addice, è più lunga. Ora bisogna riposare e affrontare al meglio la gara di sabato. Oggi il meteo non ci ha fatto un bel regalo con tutta questa neve, ma tutto sta andando bene“, ha aggiunto.