Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 17:21

Prima idoneità agonistica allo sci per atleta con defibrillatore: “Gareggia e ha vinto anche molte gare”

di Redazione Scienza
Il giovane sciatore, affetto da Sindrome di Brugada, ha ottenuto l’ok grazie a un defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione e a un monitoraggio con telemetria durante le discese
Prima idoneità agonistica allo sci per atleta con defibrillatore: “Gareggia e ha vinto anche molte gare”
Icona dei commenti Commenti

Mentre da giorni si festeggiano le medaglie italiane nelle discipline dello sci a Milano-Cortina, arriva una buona notizia per una giovane promessa. Per la prima volta in Italia è stata rilasciata l’idoneità allo sci alpino agonistico a un atleta portatore di defibrillatore. La certificazione è stato adottata a Padova e riguarda una promessa dello sci nazionale affetta da Sindrome di Brugada, una patologia cardiaca rara e potenzialmente letale. A seguire il caso è stata l’équipe dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, coordinata dal professor Domenico Corrado, direttore della UOC Cardiologia 1, insieme al professor Federico Migliore (UOS Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione) e alla professoressa Cristina Basso, direttrice della UOC Patologia Cardiovascolare.

La patologia e i rischi

“La Sindrome di Brugada è una malattia elettrica delle cellule cardiache che predispone ad arresto cardiaco – spiega Corrado – L’attività sportiva era controindicata sia per lo stimolo alla progressione della patologia miocardica a causa dello stress meccanico e per il sovraccarico emodinamico, sia perché fattore scatenante di aritmie ventricolari maligne, sia per il potenziale danno del dispositivo da traumatismo”. Una condizione che, tradizionalmente, porta a escludere l’attività agonistica per il rischio legato allo sforzo fisico e alla possibilità di aritmie pericolose. Tuttavia, come precisa lo stesso Corrado, “Questa sindrome provoca di solito aritmie non durante lo sport, ma di notte e a riposo”.

Il monitoraggio sulla neve

La decisione di concedere l’idoneità è arrivata dopo un approfondito percorso clinico e un monitoraggio diretto dell’attività cardiaca dell’atleta, anche durante l’attività sportiva. “Abbiamo usato la telemetria per monitorare l’attività cardiaca sia durante il riposo che durante la discesa su neve ed abbiamo deciso che l’atleta, previo utilizzo di un corpetto che difende il defibrillatore da eventuali urti, può gareggiare. E sta anche vincendo numerose gare”. Un passaggio cruciale è stato l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione, dispositivo capace di rilevare e interrompere aritmie ventricolari potenzialmente letali attraverso l’erogazione di uno shock elettrico, senza l’impiego di elettrocateteri inseriti all’interno del cuore o dei vasi sanguigni. La protezione del dispositivo durante le discese è garantita da un apposito corpetto antiurto, studiato per ridurre il rischio di traumi in caso di caduta.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione