Elana Meyers Taylor in lacrime dopo l’oro a 41 anni: il messaggio ai figli con la lingua dei segni

È una delle immagini destinate ad avere un posto d’onore nel grande racconto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A 41 anni, la statunitense Elana Meyers Taylor ha vinto la medaglia d’oro nel monobob femminile, davanti a Laura Nolte e a Kaillie Armbruster Humphries. Il primo oro olimpico ottenuto dopo decenni di sacrifici, a un’età che solitamente significa ritiro dalle competizioni.

Appena ha tagliato il traguardo, Elana Meyers Taylor si è inginocchiata e ha cominciato a piangere. Poi ha rivolto lo sguardo ai suoi figli e ha rivolto loro un messaggio: “La mamma ha vinto”. Non a parole, ma con la lingua dei segni: i suoi bambini di cinque e tre anni sono entrambi sordi. Li ha voluti con sé a Cortina, per far vivere loro dal vivo l’emozione per un traguardo raggiunto proprio al crepuscolo di una lunga carriera.