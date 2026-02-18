Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 10:24

Elana Meyers Taylor in lacrime dopo l’oro a 41 anni: il messaggio ai figli con la lingua dei segni

di Redazione Sport
La statunitense alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha raggiunto l'obiettivo ricercato per un'intera carriera. Il gesto commovente dopo il traguardo
Elana Meyers Taylor in lacrime dopo l’oro a 41 anni: il messaggio ai figli con la lingua dei segni
Icona dei commenti Commenti

È una delle immagini destinate ad avere un posto d’onore nel grande racconto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A 41 anni, la statunitense Elana Meyers Taylor ha vinto la medaglia d’oro nel monobob femminile, davanti a Laura Nolte e a Kaillie Armbruster Humphries. Il primo oro olimpico ottenuto dopo decenni di sacrifici, a un’età che solitamente significa ritiro dalle competizioni.

Appena ha tagliato il traguardo, Elana Meyers Taylor si è inginocchiata e ha cominciato a piangere. Poi ha rivolto lo sguardo ai suoi figli e ha rivolto loro un messaggio: “La mamma ha vinto”. Non a parole, ma con la lingua dei segni: i suoi bambini di cinque e tre anni sono entrambi sordi. Li ha voluti con sé a Cortina, per far vivere loro dal vivo l’emozione per un traguardo raggiunto proprio al crepuscolo di una lunga carriera.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione