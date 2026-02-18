In mattinata lo sci di fondo con Pellegrino e Barp. Poi la staffetta femminile del biathlon. Le grandi speranze dallo short track: la staffetta femminile con Arianna Fontana e i 500 metri con Pietro Sighel

Le grandi possibilità di medaglia dell’Italia per mercoledì 18 febbraio sono ancora una volta affidate allo short track. Ma la giornata azzurra comincia molto prima, ad esempio con lo sci di fondo: Federico Pellegrino ed Elia Barp, già bronzo in staffetta, proveranno a stupire nel Team Sprint. Per quanto riguarda lo sci alpino, si chiude il programma con lo slalom speciale femminile: Lara Della Mea (quarta nello slalom gigante) cerca l’impresa. Nel primo pomeriggio occhi sul biathlon: c’è la staffetta femminile, con l’oro Lisa Vittozzi.

In serata ecco lo short track: Arianna Fontana ancora a caccia della 14esima medaglia ai Giochi con la staffetta femminile, che è nella finale a quattro. E poi Pietro Sighel guida gli azzurri nei quarti di finale dei 500 metri maschili, dove ci sono anche Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali.

ore 09:45 Sci di fondo – Team Sprint donne, qualificazioni: Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz

ore 10:00 Sci alpino – Slalom donne, 1ª manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

ore 10:15 Sci di fondo – Team Sprint uomini, qualificazioni: Elia Barp, Federico Pellegrino

ore 11:45 Sci di fondo – Team Sprint donne, finale: ev. Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz

ore 12:15 Sci di fondo – Team Sprint uomini, finale: ev. Elia Barp, Federico Pellegrino

ore 13:30 Sci alpino – Slalom donne, 2ª manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

ore 14:05 Curling – Fase a gironi uomini, Italia – Canada: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

ore 14:45 Biathlon – Staffetta donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 19:05 Curling – Fase a gironi donne, Italia – Canada: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

ore 20:15 Short track – 500 m uomini, quarti di finale: Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

ore 20:44 Short track – 500 m uomini, semifinali: ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

ore 21:00 Short track – Staffetta donne, finale A: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel

ore 21:27 Short track – 500 m uomini, finale B: ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

ore 21:32 Short track – 500 m uomini, finale A: ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.