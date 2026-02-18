Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 5:06

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi mercoledì 18 febbraio: il programma con orari, finali e risultati | Dove vedere in tv

di D. Cannizzaro e D. Fiori
In mattinata lo sci di fondo con Pellegrino e Barp. Poi la staffetta femminile del biathlon. Le grandi speranze dallo short track: la staffetta femminile con Arianna Fontana e i 500 metri con Pietro Sighel
Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi mercoledì 18 febbraio: il programma con orari, finali e risultati | Dove vedere in tv
Icona dei commenti Commenti

Le grandi possibilità di medaglia dell’Italia per mercoledì 18 febbraio sono ancora una volta affidate allo short track. Ma la giornata azzurra comincia molto prima, ad esempio con lo sci di fondo: Federico Pellegrino ed Elia Barp, già bronzo in staffetta, proveranno a stupire nel Team Sprint. Per quanto riguarda lo sci alpino, si chiude il programma con lo slalom speciale femminile: Lara Della Mea (quarta nello slalom gigante) cerca l’impresa. Nel primo pomeriggio occhi sul biathlon: c’è la staffetta femminile, con l’oro Lisa Vittozzi.

In serata ecco lo short track: Arianna Fontana ancora a caccia della 14esima medaglia ai Giochi con la staffetta femminile, che è nella finale a quattro. E poi Pietro Sighel guida gli azzurri nei quarti di finale dei 500 metri maschili, dove ci sono anche Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali.

Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina

Il medagliere aggiornato

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi mercoledì 18 febbraio | Il programma completo

ore 09:45 Sci di fondo – Team Sprint donne, qualificazioni: Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz
ore 10:00 Sci alpino – Slalom donne, 1ª manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker
ore 10:15 Sci di fondo – Team Sprint uomini, qualificazioni: Elia Barp, Federico Pellegrino
ore 11:45 Sci di fondo – Team Sprint donne, finale: ev. Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz
ore 12:15 Sci di fondo – Team Sprint uomini, finale: ev. Elia Barp, Federico Pellegrino
ore 13:30 Sci alpino – Slalom donne, 2ª manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker
ore 14:05 Curling – Fase a gironi uomini, Italia – Canada: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
ore 14:45 Biathlon – Staffetta donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
ore 19:05 Curling – Fase a gironi donne, Italia – Canada: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli
ore 20:15 Short track – 500 m uomini, quarti di finale: Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel
ore 20:44 Short track – 500 m uomini, semifinali: ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel
ore 21:00 Short track – Staffetta donne, finale A: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel
ore 21:27 Short track – 500 m uomini, finale B: ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel
ore 21:32 Short track – 500 m uomini, finale A: ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione