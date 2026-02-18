Il mondo FQ

L’Iran annuncia un’esercitazione militare navale con la Russia: in un video l’arrivo della Stoikiy nel porto di Bandar Abbas

La Marina iraniana e russa terranno un'esercitazione militare congiunta nel mare di Oman
Il comandante del primo distretto navale della Marina della Repubblica islamica, Hassan Maghsoodloo, ha annunciato che domani si terrà un’esercitazione navale congiunta con la Russia nel mare di Oman, che si trova nei pressi dello stretto di Hormuz, e nell’Oceano Indiano settentrionale. L’annuncio arriva mentre a partire da lunedì la Marina delle Guardie della Rivoluzione islamica ha tenuto un’esercitazione militare nello stretto di Hormuz e da gennaio gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei Lincoln e altri dispositivi militari nelle acque del Medio Oriente, dopo le tensioni scatenate dalle proteste anti governative iraniane.
Secondo quanto riferisce Mehr, Maghsoodloo ha affermato che tra gli obiettivi dell’esercitazione militare congiunta con la Russia c’è la “cooperazione navale” con Mosca, “la convergenza e il coordinamento nelle azioni congiunte per contrastare le attività che minacciano la sicurezza marittima, in particolare nel campo della protezione delle navi commerciali e delle petroliere, nonché la lotta al terrorismo marittimo”. Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che mostra la corvetta da guerra “Stoikiy” in arrivo al porto iraniano di Bandar Abbas, prima delle esercitazioni militari di domani nel Golfo di Oman.

