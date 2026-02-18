L'animale si è lanciato sul rettilineo finale, alle spalle di due atlete, tagliando anche il traguardo. Ma era solo curioso e in cerca di coccole

Un cane lupo cecoslovacco è entrato sulla pista durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul rettilineo finale, le due atlete che erano prossime a tagliare il traguardo si sono ritrovate l’animale lanciato in corsa alle loro spalle. Per qualche istante si è temuto il peggio, cioè che il lupo cecoslovacco – che molti avevano scambiato per un lupo – potesse tentare di aggredire chi era in pista.

Invece nulla di tutto questo. Frazioniste salve: il cane curioso, dotato anche di collare, era solo il cerca di coccole. Giunto al traguardo sulla pista della Val di Fiemme, l’animale che si è scoperto si chiama Nagzul, evidentemente sfuggito al suo proprietario, ha annusato l’argentina Diaz Gonzalez. Avendo oltrepassato la linea del traguardo, gli organizzatori gli hanno anche concesso di essere immortalato al fotofinish. L’immagine sta già facendo il giro del web e resterà tra le curiosità di questa edizione dei Giochi, celebrata anche dai profili sociali delle Olimpiadi: “Ci vuole tutta la nostra forza per non dare tutte le medaglie al nostro nuovo amico cane…”.