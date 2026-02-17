Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:06

La carta di Snoop Dogg non funziona, i proprietari lo fanno mangiare gratis: lui si sdebita con un regalo “olimpico”

di Redazione Sport
L'episodio in un bar di Livigno: il rapper americano aveva ordinato cheeseburger, alette di pollo e patatine fritte. Li ha ripagati con cinque biglietti gratis per la finale maschile di snowboard halfpipe
Tra i grandi protagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 c’è anche Snoop Dogg. Il rapper 54enne americano, inviato della Nbc, sta girando tutte le località dei Giochi invernali italiani, tra partite a bocce, outfit improbabili e incontri con le star delle Olimpiadi. L’ultimo episodio che lo vede protagonista riguarda un bar di Livigno. Snoop Dogg si è presentato per mangiare prima di assistere alle gare di sci freestyle: ha ordinato cheeseburger, alette di pollo e patatine fritte. Al momento di pagare, però, la sua carta di credito lo ha tradito: rifiutata. I proprietari del locale hanno deciso di fare un’eccezione e gli hanno offerto il pasto.

Il giorno dopo, come racconta il Corriere della Sera, è arrivata la sorpresa: i gestori del bar si sono visti recapitare cinque biglietti gratis per la finale maschile di snowboard halfpipe, che si è disputata venerdì scorso e ha visto trionfare il giapponese Yuto Totsuka. Anche Snoop Dogg era presente in tribuna, assieme a Shaun White, mito dello snowboard. Il rapper americano ha deciso di sdebitarsi così per il gesto di cordialità dei proprietari del locale, che hanno apprezzato. Non che a Snoop Dogg manchi la disponibilità economica: secondo alcune indiscrezioni, la Nbc lo ha pagato mezzo milione di dollari per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Iniziativa che è stata poi replicata per MilanoCortina 2026.

