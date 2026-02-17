Si sono lasciati fuori dalla pista. Sul ghiaccio, invece, non si sono mai separati. In uno sport in cui fiducia e sintonia valgono quasi più della tecnica, Sara Conti e Nicolò Macii hanno scelto di restare coppia sul ghiaccio anche dopo il 2023, quando si sono lasciati. Macii si sposa a fine agosto e Sara è tra gli invitati, insieme al pattinatore spagnolo Tim Dieck, suo nuovo fidanzato. Ma sono rimasti insieme a livello professionale per sognare una medaglia ai Giochi olimpici di Milano–Cortina. Una l’hanno già vinta: quella di bronzo nel team event. La loro gara, quella tra le coppie di artistico, non è andata però come speravano: hanno chiuso al sesto posto.

Ottavi dopo il programma corto, gli azzurri erano chiamati alla rimonta nel libero. La loro esibizione è stata però segnata da qualche errore che ha impedito l’assalto al podio, ma è comunque valsa il recupero di due posizioni in classifica. La gara è stata vinta dai giapponesi Miura/Kihara, capaci di risalire dal quinto posto del corto grazie a un programma libero da record che li ha portati in testa. Seconda posizione per i georgiani Metelkina/Berulava, che hanno scavalcato i tedeschi Hase/Volodin, terzi. Dodicesimo posto finale per l’altra coppia azzurra, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Al termine della gara, Conti e Macii hanno mostrato lucidità e un pizzico di rammarico: “Siamo contenti, non c’è nulla da dire. Sicuramente ci aspettavamo che andasse meglio però ormai non si torna indietro”, ha spiegato Sara Conti. Le ha fatto eco Macii: “Tanti dei nostri avversari arrivati a medaglia stasera erano già alla seconda o alla terza partecipazione olimpica. Noi eravamo lì a giocarci la medaglia, con il season best saremmo stati tranquillamente secondi, ed eravamo alla nostra prima Olimpiade. Quindi non possiamo essere tristi”. Macii ha poi sottolineato le difficoltà del percorso: “Poteva andare meglio, però è sport. Le variabili erano tante, non abbiamo mai fatto una gara di fila all’altra, è stato un percorso difficile, abbiamo fatto venti giorni senza pause. Abbiamo bisogno di staccare un attimo e non abbiamo neanche festeggiato la medaglia di bronzo. Adesso la festeggeremo. Chiaro che ne volevamo un’altra, perché ci stava, ma intanto una ce l’abbiamo e nessuno ce la toglie”.

Anche Conti guarda avanti con serenità: “Torniamo a casa contenti e fieri di quello che abbiamo fatto. Fino a un mese fa non eravamo nemmeno sicuri di poterci essere, quindi sono orgogliosa di noi”. Poi una pausa, per rifiatare e capire il futuro. “Io ho un matrimonio da finire di organizzare”, ha ricordato Macii. Sul ghiaccio restano una coppia. Fuori, la vita ha già preso strade diverse.